Андреа Стелла: «Для Гран-при Венгрии у «Макларена» подготовлено еще несколько обновлений болида»

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Венгрии Макларен Формула-1 Андреа Стелла Авто

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал об очередных новинках, которые команда готовит к Гран-при Венгрии.

В «Макларене» серьезно обновили конструкцию болида по ходу сезона и на домашнем Гран-при Великобритании команда смогла сделать значительный шаг вперед – Ландо Норрис попал на подиум, а команда в общей сложности заработала 30 очков, что больше, чем за все ранее прошедшие гонки.

«Для Гран-при Венгрии у нас подготовлено еще несколько обновлений, которые должны помочь с точки зрения улучшения гоночного темпа болида. Обновления будут доступны обоим нашим гонщикам.

И, как и любая другая команда, мы продолжим готовить какие-то новинки и к последующим гонкам. И это также стало возможно благодаря тому факту, что начав перерабатывать конструкцию болида мы, можно сказать, разблокировали новые возможности для развития. И в ходе многочисленных итераций в рамках тестирования новинок мы видим, что аэродинамические разработки оказываются весьма эффективными.

И как только вы понимаете, что ваш проект получился в достаточной степени завершенным, чтобы реализовать его на практике, вы жмете на кнопку «старт» и начинаете работу. Так что и после Гран-при Венгрии у нас будут обновления машины», – рассказал Стелла.

Норрис – титан. Побил Хэмилтона в спокойствии на двух важнейших кругах и вырвал подиум домашнего Гран-при

10 комментариев

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Рнпрл Аари
А вспомнить как они начинали сезон и что показывают сейчас, пока что лучшие в развитии. Лишь бы не испортили все и не повернули не туда
+6
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+6
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Антон
Воу - воу полегче
+4
0
+4
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Flylink
Скрестим пальцы....
+3
0
+3
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Paninaro
Если и в Венгрии будут на подиуме, то Стелла - итальянец, который смог. До этого был Бриаторе, потом большой перерыв.
+2
0
+2
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Jurijs isajevs
Ответ Рнпрл Аари
А вспомнить как они начинали сезон и что показывают сейчас, пока что лучшие в развитии. Лишь бы не испортили все и не повернули не туда
Думаю, что все пути " не туда " они уже опробовали. Надеюсь, что пойдут теперь только " туда ".А так да, согласен.
+2
0
+2
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White Pardus
Ответ Paninaro
Если и в Венгрии будут на подиуме, то Стелла - итальянец, который смог. До этого был Бриаторе, потом большой перерыв.
Дык Стелла к аэродинамикам чиллить ходит не зря)
+1
0
+1
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Himura
А что? А вдруг?
0
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ffmp
Что за монстры) Даже прогресс мерседеса прошлого года меркнет по сравнению с ними. Одним словом - молодцы!
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White Pardus
Итить! Такими темпами мона и АМ догнать и перегнать))) Ну тот, самый, шо у "великого алонсо" РБ то не копировал)
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Schiaff1no
Тьфу-тьфу-тьфу. На феррари уже надежды нет, хотя бы за маков можно поболеть будет
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