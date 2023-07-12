Андреа Стелла: «Для Гран-при Венгрии у «Макларена» подготовлено еще несколько обновлений болида»

Руководитель « » рассказал об очередных новинках, которые команда готовит к Гран-при Венгрии.

В «Макларене» серьезно обновили конструкцию болида по ходу сезона и на домашнем команда смогла сделать значительный шаг вперед – Ландо Норрис попал на подиум, а команда в общей сложности заработала 30 очков, что больше, чем за все ранее прошедшие гонки.

«Для Гран-при Венгрии у нас подготовлено еще несколько обновлений, которые должны помочь с точки зрения улучшения гоночного темпа болида. Обновления будут доступны обоим нашим гонщикам.

И, как и любая другая команда, мы продолжим готовить какие-то новинки и к последующим гонкам. И это также стало возможно благодаря тому факту, что начав перерабатывать конструкцию болида мы, можно сказать, разблокировали новые возможности для развития. И в ходе многочисленных итераций в рамках тестирования новинок мы видим, что аэродинамические разработки оказываются весьма эффективными.

И как только вы понимаете, что ваш проект получился в достаточной степени завершенным, чтобы реализовать его на практике, вы жмете на кнопку «старт» и начинаете работу. Так что и после Гран-при Венгрии у нас будут обновления машины», – рассказал Стелла.

Норрис – титан. Побил Хэмилтона в спокойствии на двух важнейших кругах и вырвал подиум домашнего Гран-при