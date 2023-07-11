Алекс Албон: «Еще два круга, и Леклер обогнал бы меня, а я – Алонсо»

Алекс Албон считает, что на финише Гран-при Великобритании могли случиться перестановки.

Гонщик «Уильямса» удержал восьмое место благодаря машине безопасности, появившейся в идеальный момент. Алекс менее чем на секунду отстал от пилота « » и с трудом опередил из « ».

«Мы ожидали, что гонка сложится труднее, учитывая Фернандо и Чеко [ ] позади. На старте возникли небольшие проблемы, но на протяжении большей части гонки мы были в порядке, ощущения в машине были достаточно хорошими.

Еще один круг, и Шарль бы нас обогнал, еще два круга – и прошел бы нас обоих. А я бы обогнал Фернандо! Такая у меня теория», – сказал тайский пилот.

Албон поделился мнением о перепадах в скорости «Уильямса»:

«На мой взгляд, наши взлеты и падения достаточно предсказуемы. Не знаю, предполагал ли «Макларен» такой темп в этот уик-энд, но, думаю, мы можем предсказывать свой.

Вполне очевидно, что нам подходят треки с низкой прижимной силой и большим количеством времени с полным газом. Нам такое нравится. Также важно, чтобы асфальт оставался относительно прохладным. В конце гонки температура падала, и это делало нас конкурентоспособными. И небольшое количество времени на торможениях – чем меньше, тем лучше для нас. В этом плане «Сильверстоун» сработал хорошо».

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