Алекс Албон: «Еще два круга, и Леклер обогнал бы меня, а я – Алонсо»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Макларен Фернандо Алонсо Уильямс Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Шарль Леклер Александр Албон Авто

Алекс Албон считает, что на финише Гран-при Великобритании могли случиться перестановки.

Гонщик «Уильямса» удержал восьмое место благодаря машине безопасности, появившейся в идеальный момент. Алекс менее чем на секунду отстал от пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и с трудом опередил Шарля Леклера из «Феррари».

«Мы ожидали, что гонка сложится труднее, учитывая Фернандо и Чеко [Переса] позади. На старте возникли небольшие проблемы, но на протяжении большей части гонки мы были в порядке, ощущения в машине были достаточно хорошими.

Еще один круг, и Шарль бы нас обогнал, еще два круга – и прошел бы нас обоих. А я бы обогнал Фернандо! Такая у меня теория», – сказал тайский пилот.

Албон поделился мнением о перепадах в скорости «Уильямса»:

«На мой взгляд, наши взлеты и падения достаточно предсказуемы. Не знаю, предполагал ли «Макларен» такой темп в этот уик-энд, но, думаю, мы можем предсказывать свой.

Вполне очевидно, что нам подходят треки с низкой прижимной силой и большим количеством времени с полным газом. Нам такое нравится. Также важно, чтобы асфальт оставался относительно прохладным. В конце гонки температура падала, и это делало нас конкурентоспособными. И небольшое количество времени на торможениях – чем меньше, тем лучше для нас. В этом плане «Сильверстоун» сработал хорошо».

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4 комментария

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United_LP
т.е. Албон осталься при на своей позиции, а Алонсо на 8, Леклер - 6.
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Рнпрл Аари
Ответ United_LP
т.е. Албон осталься при на своей позиции, а Алонсо на 8, Леклер - 6.
7,8,9
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Фанат спорта01
Ответ United_LP
т.е. Албон осталься при на своей позиции, а Алонсо на 8, Леклер - 6.
так Леклеру как всегда не повезло.
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