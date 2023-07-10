Норрис и Пиастри – лучшие гонщики Гран-при Великобритании, Албон – 4-й по версии The Race

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Издание The Race считает, что пилоты «Макларена» выступили лучше всех на Гран-при Великобритании.

Ландо Норрис, финишировавший вторым, во второй раз подряд стал гонщиком дня по версии болельщиков и занял первую строчку в рейтинге. На второе место эксперт Эдд Стро поставил его напарника Оскара Пиастри, который завершил гонку четвертым.

Победитель заезда Макс Ферстаппен («Ред Булл») расположился на третьем месте, а еще один призер Льюис Хэмилтон («Мерседес») – на восьмом. В очередной раз среди лидеров оказался пилот «Уильямса» Алекс Албон: таец финишировал восьмым и позволил команде отыграть два места в Кубке конструкторов, а в рейтинге стал четвертым.

Издание оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Великобритании (The Race)

1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Оскар Пиастри («Макларен»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Алекс Албон («Уильямс»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
7. Шарль Леклер («Феррари»)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
9. Карлос Сайнс («Феррари»)
10. Пьер Гасли («Альпин»)
11. Юки Цунода («Альфа Таури»)
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Серхио Перес («Ред Булл»)
15. Логан Сарджент («Уильямс»)
16. Ник де Врис («Альфа Таури»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Эстебан Окон («Альпин»)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)
 

Что случилось на Гран-при Британии: «Макларен» лидировал в Гран-при и переработал «Мерседес» внезапной стратегией

2 комментария

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Lestyv
Ответ Великий Алонсо
Фернандо Алонсо лучший гонщик ГП. На зелёном тракторе (который вообще перестал ехать) приехать 15-20 было бы в пределах нормы, но Фернандо приехал 7-м.
Мы передали ваше мнение редакторам The Race. Они пообещали впредь при распределении рейтинга учитывать его.
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