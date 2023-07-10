Норрис и Пиастри – лучшие гонщики Гран-при Великобритании, Албон – 4-й по версии The Race

Издание The Race считает, что пилоты « » выступили лучше всех на Гран-при Великобритании.

Ландо Норрис, финишировавший вторым, во второй раз подряд стал гонщиком дня по версии болельщиков и занял первую строчку в рейтинге. На второе место эксперт Эдд Стро поставил его напарника , который завершил гонку четвертым.

Победитель заезда Макс Ферстаппен («Ред Булл») расположился на третьем месте, а еще один призер Льюис Хэмилтон («Мерседес») – на восьмом. В очередной раз среди лидеров оказался пилот « » Алекс Албон: таец финишировал восьмым и позволил команде отыграть два места в Кубке конструкторов, а в рейтинге стал четвертым.

Издание оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на (The Race)

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Алекс Албон («Уильямс»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

9. Карлос Сайнс («Феррари»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Серхио Перес («Ред Булл»)

15. Логан Сарджент («Уильямс»)

16. Ник де Врис («Альфа Таури»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Эстебан Окон («Альпин»)

19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

20. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Что случилось на Гран-при Британии: «Макларен» лидировал в Гран-при и переработал «Мерседес» внезапной стратегией