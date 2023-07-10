Норрис и Пиастри – лучшие гонщики Гран-при Великобритании, Албон – 4-й по версии The Race
Издание The Race считает, что пилоты «Макларена» выступили лучше всех на Гран-при Великобритании.
Ландо Норрис, финишировавший вторым, во второй раз подряд стал гонщиком дня по версии болельщиков и занял первую строчку в рейтинге. На второе место эксперт Эдд Стро поставил его напарника Оскара Пиастри, который завершил гонку четвертым.
Победитель заезда Макс Ферстаппен («Ред Булл») расположился на третьем месте, а еще один призер Льюис Хэмилтон («Мерседес») – на восьмом. В очередной раз среди лидеров оказался пилот «Уильямса» Алекс Албон: таец финишировал восьмым и позволил команде отыграть два места в Кубке конструкторов, а в рейтинге стал четвертым.
Издание оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.
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