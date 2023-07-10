Льюис Хэмилтон о Норрисе: «Здорово, когда уверен в жесткой, но честной борьбе соперника. Мы ни на мгновенье не думали, что столкнемся»

Льюис Хэмилтон рассказал, что ему понравилась честная борьба с Ландо Норрисом.

Пилот « » уступил соотечественнику из «Макларена» на : Норрис сохранил вторую позицию, Хэмилтон финишировал третьим.

«Я был относительно быстр на первой половине круга. Если посмотреть на квалификационные круги, мы были очень и очень близки к [Ферстаппену] – думаю, до 13-го поворота, там они постоянно отрывались. Предстоит работа над высокими скоростями.

Естественно, он очень талантлив, это видно. Здорово, когда можно так сражаться, плотно, и быть уверенным в том, что соперник будет бороться жестко, но честно. Мы ни на мгновенье не думали, что столкнемся или что-то в таком духе.

Это настоящие гонки. Он хотел удержать вторую позицию, я хотел отобрать ее, но не сложилось. Так что нужно просто сохранять спокойствие и продолжать трудиться. Надеюсь, таких сражений будет больше.

Я знал, что у него «хард» на рестарте, и понимал, что ему будет трудно против пилота на «софте». До этого я не боролся с «Маклареном» и не представлял, как команда ехала раньше по ходу отрезка и в гонке. И лишь в этот момент я увидел сильные стороны « » – машина проявляла себя все сильнее и сильнее.

Я попробовал проехать по внутренней, но у нас было чуть больше лобового сопротивления на прямых и на высоких скоростях – там нас просто уничтожали. Было очень трудно, но весело. Жаль, что не получилось провести больше кругов в плотной борьбе», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

Ландо Норрис о борьбе с Хэмилтоном за подиум: «Это было весело, Льюис давил очень сильно и настойчиво»

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