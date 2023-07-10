Льюис Хэмилтон о Норрисе: «Здорово, когда уверен в жесткой, но честной борьбе соперника. Мы ни на мгновенье не думали, что столкнемся»
Льюис Хэмилтон рассказал, что ему понравилась честная борьба с Ландо Норрисом.
Пилот «Мерседеса» уступил соотечественнику из «Макларена» на Гран-при Великобритании: Норрис сохранил вторую позицию, Хэмилтон финишировал третьим.
«Я был относительно быстр на первой половине круга. Если посмотреть на квалификационные круги, мы были очень и очень близки к Максу [Ферстаппену] – думаю, до 13-го поворота, там они постоянно отрывались. Предстоит работа над высокими скоростями.
Естественно, он очень талантлив, это видно. Здорово, когда можно так сражаться, плотно, и быть уверенным в том, что соперник будет бороться жестко, но честно. Мы ни на мгновенье не думали, что столкнемся или что-то в таком духе.
Это настоящие гонки. Он хотел удержать вторую позицию, я хотел отобрать ее, но не сложилось. Так что нужно просто сохранять спокойствие и продолжать трудиться. Надеюсь, таких сражений будет больше.
Я знал, что у него «хард» на рестарте, и понимал, что ему будет трудно против пилота на «софте». До этого я не боролся с «Маклареном» и не представлял, как команда ехала раньше по ходу отрезка и в гонке. И лишь в этот момент я увидел сильные стороны «Макларена» – машина проявляла себя все сильнее и сильнее.
Я попробовал проехать по внутренней, но у нас было чуть больше лобового сопротивления на прямых и на высоких скоростях – там нас просто уничтожали. Было очень трудно, но весело. Жаль, что не получилось провести больше кругов в плотной борьбе», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».
Ландо Норрис о борьбе с Хэмилтоном за подиум: «Это было весело, Льюис давил очень сильно и настойчиво»
Норрис – титан. Побил Хэмилтона в спокойствии на двух важнейших кругах и вырвал подиум домашнего Гран-при
Приятно видеть чистую борьбу.
И исход не был ясен несколько кругов. Маки были тут сильны. Хорошо бы вошли в борьбу Мерса, АМ и Фур.