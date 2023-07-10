Ландо Норрис о борьбе с Хэмилтоном за подиум: «Это было весело, Льюис давил очень сильно и настойчиво»

Пилот « » подвел итоги , рассказав о борьбе с за вторую позицию.

«Это было весело, Льюис давил очень сильно и настойчиво. Часто борьба шла бок о бок, мы были близки к контакту.

Я выбрал вариант настроек с чуть меньшим уровнем прижимной силы в сравнении с тем, что было у Оскара – просто потому что подумал, что чуть больше скорости на прямых в условиях гонки могут нас спасти.

И видя то, какой была разница в скорости между мной и Льюисом на задней прямой, можно сказать, что эта разница действительно нас спасла. Именно благодаря этому мне удалось удержаться на второй позиции. Это мелочи, о которых обычно никто даже не узнает, но порой ты и правда радуешься тому, что принял такое решение.

Мы были очень быстры в скоростных поворотах, машина ехала как по рельсам. В скоростных секциях мне каждый раз удавалось создать отрыв от Льюиса, а потом в медленных поворотах он снова оказывался рядом.

Если бы только наша машина смогла эффективнее работать в медленных поворотах – тогда мы гораздо чаще смогли бы легко бороться и за топ-10, и за топ-5», – рассказал Норрис.

Норрис – титан. Побил Хэмилтона в спокойствии на двух важнейших кругах и вырвал подиум домашнего Гран-при