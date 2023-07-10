Фернандо Алонсо: «Мы были недостаточно быстры, но за счет хорошей стратегии смогли занять седьмое место»

Пилот « » подвел итоги , признав, что команде не хватало скорости для борьбы с конкурентами.

При этом, по словам Алонсо, за счет удачной стратегии и принятых решений команда смогла минимизировать возможные потери:

«Да, мы не были достаточно быстры ни в одной из сессий в рамках этого гоночного уик-энда, так что в гонке ситуация не изменилась.

У нас были определенные проблемы с темпом, но мы смогли выжать из ситуации максимум за счет стратегии – мы старались как можно сильнее растянуть отрезок на «медиуме», а потом на трассе появилась машина безопасности и мы перешли на «софт», поскольку до конца оставалось не так много кругов.

Я думаю, у нас была хорошая стратегия, и благодаря принятым решениям мы смогли занять седьмое место – что несколько выше, чем мы должны были бы оказаться, основываясь на нашем темпе.

В последнее время мы немного утратили позиции – конкуренты опережают нас за счет более интенсивных темпов развития болидов, в последнее время они подготовили несколько крупных новинок. К тому же, с учетом конфигурации «Сильверстоун» также был не самой подходящей для нас трассой, учитывая текущие возможности болида. Нужно посмотреть и на шины – ведь это была первая гонка, которую мы все провели на шинах обновленной конструкции.

Так что да, вероятно, нам предстоит многое проанализировать и провести детальный разбор, но в целом, как мне кажется, мы смогли спасти очень сложный уик-энд. Надеюсь, на Гран-при Венгрии мы снова будем конкурентоспособны».

Также Алонсо прокомментировал борьбу с пилотами «Макларена» и вероятность того, что британская команда сможет присоединиться к борьбе за самые высокие места:

«Весь уик-энд они были очень быстры. Поэтому, когда в гонке соперник из « » оказались позади меня, я понял, что мне нет смысла тратить время и силы на оборону, потому что соперник просто был быстрее.

Соперники были быстры в этот уик-энд. И я был рад видеть Ландо Норриса на подиуме, как и Льюиса. Посмотрим, что будет в Венгрии и сможем ли мы вернуть себе привычный темп.

Что касается общего зачете, то да, «Макларены» сейчас очень быстры. Но они очень сильно отстают по очкам, так что нам должно хватить темпа, чтобы удержать их на дистанции.

К тому же, далеко не факт, что теперь они всегда будут на подиуме. Мы все постоянно делим очки между собой, отбираем их друг у друга, и создать большой отрыв в такой ситуации очень непросто. Так что, возможно, в соперничестве с «Маклареном» нам хватит того преимущества, которое мы уже успели создать.

Хотя понятно, что нужно будет отслеживать ситуацию. А с «Мерседесом» и « » борьба будет идти до самого конца сезона. Однако этот уик-энд, вместе с этапом в Австрии, был для нас одним из худших в этом сезоне, и мы смогли неплохо спасти ситуацию».

Что случилось на Гран-при Британии: «Макларен» лидировал в Гран-при и переработал «Мерседес» внезапной стратегией