Кристиан Хорнер: «Переса просто нужно приобнять»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о череде неудач Серхио Переса.
Мексиканский пилот завершил Гран-при Великобритании на шестой позиции, Макс Ферстаппен одержал шестую победу подряд и оторвался от напарника на 99 очков.
«Думаю, он тот человек, которого просто нужно приобнять. С ним надо работать. Мы знаем, на что он способен, и он вернется. Мы просто стараемся, чтобы это произошло как можно скорее», – заявил Хорнер.
Босс упомянул пять подряд непопаданий Переса в третий сегмент квалификации:
«Нужно закончить это. У него получится в Будапеште, я уверен.
[В гонке] он совершал прекрасные маневры, особенно на Карлоса Сайнса в «Стоуве». Если посмотреть на темп на последнем отрезке, он был на уровне. Для него это разочаровывающая ситуация – постоянно приходится прорываться. Но надо просто разобраться с квалификациями, и команда делает все возможное, чтобы его поддержать.
Как и в любом другом виде спорта, здесь на 90 процентов все зависит от психологии. Я считаю, ему нужны хорошие гонки, тогда получится набрать ход».
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