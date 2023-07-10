Кристиан Хорнер: «Переса просто нужно приобнять»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о череде неудач Серхио Переса.

Мексиканский пилот завершил на шестой позиции, одержал шестую победу подряд и оторвался от напарника на 99 очков.

«Думаю, он тот человек, которого просто нужно приобнять. С ним надо работать. Мы знаем, на что он способен, и он вернется. Мы просто стараемся, чтобы это произошло как можно скорее», – заявил .

Босс упомянул пять подряд непопаданий Переса в третий сегмент квалификации:

«Нужно закончить это. У него получится в Будапеште, я уверен.

[В гонке] он совершал прекрасные маневры, особенно на в «Стоуве». Если посмотреть на темп на последнем отрезке, он был на уровне. Для него это разочаровывающая ситуация – постоянно приходится прорываться. Но надо просто разобраться с квалификациями, и команда делает все возможное, чтобы его поддержать.

Как и в любом другом виде спорта, здесь на 90 процентов все зависит от психологии. Я считаю, ему нужны хорошие гонки, тогда получится набрать ход».

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