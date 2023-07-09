Серхио Перес: «Сегодня ничего не работало»

Пилот « » подвел итоги , выразив разочарование результатом своей гонки и тем, как сложилось выступление.

«Сегодня ничего не работало. У меня был отличный старт, но потом в меня врезался Окон, и вместо отыгрыша позиции я ее потерял, что осложнило ситуацию. Я слишком сильно нагрузил свои шины на первом отрезке, мы отправились в боксы где-то за три круга до того, как на трассе появилась машина безопасности, так что сегодня нам просто не суждено было добиться большего. Но мы выложились на полную.

Прорваться вперед было очень трудно. Особенно в конце заезда, когда шины у всех были одинакового «возраста», дельты между шинами вообще не было, поэтому прорваться вперед было очень трудно, ведь преследовать соперников в секциях скоростных поворотов весьма непросто. Мы могли бы финишировать выше, если бы нам повезло.

Что до спекуляций о моем будущем, я скажу, что за 13 лет в «Формуле-1» повидал все, так что ничего из этого меня не волнует. Я сосредоточен лишь на том, чтобы вернуть свой сезон на правильный путь и убедиться, что я продолжаю получать удовольствие от гонок.

У меня есть полная поддержка со стороны Гельмута Марко и Кристиана Хорнера, поддержка всей команды. Они знают, на что я способен на самом деле и продолжают меня поддерживать», – рассказал Перес.

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