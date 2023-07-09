Серхио Перес: «Сегодня ничего не работало»

Теги Гран-при Великобритании Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Великобритании, выразив разочарование результатом своей гонки и тем, как сложилось выступление.

«Сегодня ничего не работало. У меня был отличный старт, но потом в меня врезался Окон, и вместо отыгрыша позиции я ее потерял, что осложнило ситуацию. Я слишком сильно нагрузил свои шины на первом отрезке, мы отправились в боксы где-то за три круга до того, как на трассе появилась машина безопасности, так что сегодня нам просто не суждено было добиться большего. Но мы выложились на полную.

Прорваться вперед было очень трудно. Особенно в конце заезда, когда шины у всех были одинакового «возраста», дельты между шинами вообще не было, поэтому прорваться вперед было очень трудно, ведь преследовать соперников в секциях скоростных поворотов весьма непросто. Мы могли бы финишировать выше, если бы нам повезло.

Что до спекуляций о моем будущем, я скажу, что за 13 лет в «Формуле-1» повидал все, так что ничего из этого меня не волнует. Я сосредоточен лишь на том, чтобы вернуть свой сезон на правильный путь и убедиться, что я продолжаю получать удовольствие от гонок.

У меня есть полная поддержка со стороны Гельмута Марко и Кристиана Хорнера, поддержка всей команды. Они знают, на что я способен на самом деле и продолжают меня поддерживать», – рассказал Перес.

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7 комментариев

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LeChat Ostrowski
ой, Серёжа.. вся эта "полная поддержка" от Хорнера, Марко и команды, как мне кажется, лишь для того, чтобы ты совсем не "развалился" посреди сезона..
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grag68
После того как Серхио окрестили королем улиц у него не стало работать абсолютно всё)))
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Алекс Клиторман
Ответ Великий Алонсо
Редкий клоун. "Убедиться, что я получаю удовольствие от гонок". Так покинь Формулу-1, переходи в какую-нибудь Формулу Е и наслаждайся дальше, ты что в топ-команде Ф1 забыл?
Кто бы вы верещал о клоунах 🤣🤣🤣
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Ева без Адама
Может, Чеко просто расслабился, понимая, что контракт еще на полтора года вперед у него есть, и никуда из команды его не денут? Кубок конструкторов сам собой придет, хоть он вообще во второй десятке каждую гонку будет приезжать. РБ мечтали о дубле в личном зачете, будет эпично, если его Алонсо и Хэм по итогу обгонят.
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Владимир Вербицкий
Закончи красиво, Серхио. Прекращай сетовать, не пилоту РБ это делать.
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Yury Sin
Ответ LeChat Ostrowski
ой, Серёжа.. вся эта "полная поддержка" от Хорнера, Марко и команды, как мне кажется, лишь для того, чтобы ты совсем не "развалился" посреди сезона..
Да им уже пофиг, Ред Булл кубок конструкторов уже одним Максом возьмет )) Черт побери, да можно вообще все бросить и отправить обоих гонщиков прямо щас в отпуск - и они все равно возьмут оба кубка - такое дикое преимущество у них )
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