Пьер Гасли о борьбе со Строллом: «Если ты выходишь за пределы трассы – просто верни позицию. Так меня учила ФИА»

Пилот « » высказал недовольство работой судей на Гран-при Великобритании.

На 39-м круге француза прошел гонщик « » , однако сделал он это, выйдя за белые линии. Гасли тут же обратил внимание на нарушение по радио. Время Стролла за тот круг удалили, однако никакого штрафа не последовало. Лансу также позволили сохранить позицию.

«Если ты выходишь за пределы трассы, ты должен вернуть позицию – все настолько просто. Если ты пробуешь и видишь, что вышел за границы трека, просто верни позицию. Так меня учила .

Я платил за свои ошибки в разных ситуацию. Это несправедливо, тут нет последовательности. Сейчас я полагаю, что в следующей гонке будет позволено выйти за пределы трассы во время обгона – а затем внезапно получу штраф в пять секунд. Я просто не понимаю.

В прошлый уик-энд я получил штрафов на 15 секунд за нарушение границ трассы. Сейчас я проигрываю позицию тому, кто выходит за пределы трека – и ничего. Я конкретно запутался в том, что происходит. Если так можно – то ладно. Но это должно быть позволено всем», – сказал Гасли.

На 48-м круге Стролл вновь попытался обогнать Гасли, нарушив пределы трассы. При этом канадец выдавил француза с трека и повредил его болид, в результате чего Пьер сошел. На сей раз Ланс получил штраф в пять секунд и два штрафных балла в суперлицензию.

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