Оскар Пиастри: «Все не выглядело так, будто Макс тупо быстрее нас. Здорово, что мы сможем еще прибавить»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Оскар Пиастри Авто

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри рассказал о впечатлениях после борьбы с Максом Ферстаппеном по ходу Гран-при Великобритании, где австралиец финишировал четвертым.

«Довольно захватывающе, если честно. Когда я выехал за линию, я такой: «Лады, мое положение лучше, чем у остальных». Пришлось искать, куда ехать, как выбраться.

Но думаю, самым потрясающим была возможность держаться за ним [Максом] несколько кругов – даже в течение оставшейся части гонки все не выглядело так, будто он тупо быстрее нас», – сказал Пиастри.

Также Оскар поделился некоторыми подробностями об обновлениях:

«В следующий уик-энд у меня будет новое переднее крыло, которое сегодня использовал Ландо [Норрис]. Это круто. Так что да, здорово знать, что мы боремся здесь и что мы сможем еще немного прибавить».

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeChat Ostrowski
хорошую гонку провёл. жаль, подиум не зацепил. вообще приятно видеть молодняк из МакЛарен и Вилльямс "в деле", наконец-то можем больше слушать их радио и, действительно, умения бороться и грамотно обороняться не где-то там в хвосте, где ставки ни о чём, но буквально за подиум.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RusSt
Все еще выглядело но уже не на столько что можно постоять покурить в боксах и все равно выиграть, хороший прогресс вдвойне неожиданно что от маков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yury Sin
Прикольная фраза )
"Но думаю, самым потрясающим была возможность держаться за ним [Максом] НЕСКОЛЬКО кругов".
А потом сразу без перехода: "все не выглядело так, будто он тупо быстрее нас"
xD
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий