Оскар Пиастри: «Все не выглядело так, будто Макс тупо быстрее нас. Здорово, что мы сможем еще прибавить»

Пилот « » рассказал о впечатлениях после борьбы с по ходу Гран-при Великобритании, где австралиец финишировал четвертым.

«Довольно захватывающе, если честно. Когда я выехал за линию, я такой: «Лады, мое положение лучше, чем у остальных». Пришлось искать, куда ехать, как выбраться.

Но думаю, самым потрясающим была возможность держаться за ним [Максом] несколько кругов – даже в течение оставшейся части гонки все не выглядело так, будто он тупо быстрее нас», – сказал Пиастри.

Также Оскар поделился некоторыми подробностями об обновлениях:

«В следующий уик-энд у меня будет новое переднее крыло, которое сегодня использовал Ландо [Норрис]. Это круто. Так что да, здорово знать, что мы боремся здесь и что мы сможем еще немного прибавить».

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й