Кристиан Хорнер: «Макларен» был быстр, но «софт» на рестарте позволил Ферстаппену остаться в чистом воздухе»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от победы на Гран-при Великобритании.  

«Грандиозно: во-первых, мы победили в Сильверстоуне, а во-вторых, это 11-я победа подряд. Это доказательство команде, пилотам [что их работа окупилась]. Потрясающее достижение. Выиграть здесь – прямо недалеко от базы – это нечто особенное.

Важнейшим моментом во время рестарта после машины безопасности было вывести шедший позади болид из зоны DRS. Поздравляю «Макларен», они были быстры сегодня, но «софт» на рестарте позволил Максу [Ферстаппену] остаться в чистом воздухе», – сказал Хорнер.

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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