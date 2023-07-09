Кристиан Хорнер: «Макларен» был быстр, но «софт» на рестарте позволил Ферстаппену остаться в чистом воздухе»

Руководитель « » поделился впечатлениями от победы на Гран-при Великобритании.

«Грандиозно: во-первых, мы победили в Сильверстоуне, а во-вторых, это 11-я победа подряд. Это доказательство команде, пилотам [что их работа окупилась]. Потрясающее достижение. Выиграть здесь – прямо недалеко от базы – это нечто особенное.

Важнейшим моментом во время рестарта после машины безопасности было вывести шедший позади болид из зоны DRS. Поздравляю « », они были быстры сегодня, но «софт» на рестарте позволил Максу [Ферстаппену] остаться в чистом воздухе», – сказал Хорнер.

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й