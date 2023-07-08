Оскар Пиастри о 3-м месте: «Такой результат стал огромным зарядом уверенности»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , отметив, что столь хороший результат придаст ему уверенности на остаток сезона.

«Для меня такой результат стал огромным зарядом уверенности. Мне кажется, что вне зависимости от итоговой позиции, я проехал очень хороший круг.

В этом году я уже допустил несколько серьезных ошибок в третьем сегменте квалификаций, так что приятно было проехать столь уверенный круг – и вдвойне приятно, что это обернулось третьим местом на стартовой решетке.

Так что да, с каждым выездом на трассу я чувствую себя все увереннее, да и опытнее, очевидно, тоже. Просто в целом приятно бороться за столь высокие места. Это был отличный день.

Сегодня можно было оказаться всего на 2 места выше, и я в любом случае продолжу атаковать. Есть вещи, над которыми мне нужно работать. Квалификационный темп в этом году, если не брать допущенные ошибки, в целом всегда был очень неплохим. В гонках же есть еще вещи, с которыми мне предстоит разобраться – это случится со временем, придет с опытом. Так что основной акцент именно на этом. Но прямо сейчас я просто счастлив третьему месту», – рассказал Пиастри.

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