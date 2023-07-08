Гельмут Марко: «В случае с Пересом нам сильно не повезло»

Советник « » подвел итоги квалификации к , не став обвинять в неудачном выступлении.

«В случае с Серхио нам сильно не повезло. Он не смог оказаться на трассе в оптимальный момент времени и в итоге ему не хватило буквально нескольких сотых долей секунды, чтобы пройти дальше.

Причина, по которой мы решили выехать из боксов как можно раньше? Был велик риск того, что пойдет дождь. И мы не учли тот фактор, что на эвакуацию болида Магнуссена может потребоваться так много времени – из-за этого шины на болиде Чеко остыли. Это была одна из причин, по которым он не смог выступить на своем уровне.

Конечно, в целом Пересу нужно прибавлять в квалификациях, поскольку подобная ситуация возникает уже не в первый раз. При этом у него есть бонус – он всегда очень неплохо проявляет себя в гонках. На «Сильверстоуне» вполне можно обгонять, а с учетом нашего преимущества в эффективной работе DRS, в гонке у него должна появиться возможность заработать хорошие очки», – рассказал Марко.

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