Дженсон Баттон о провале Переса в квалификации: «Это не было неудачей. В «Ред Булл» ошиблись со стратегией»

Теги Гран-при Великобритании Дженсон Баттон Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Чемпион «Ф-1» 2009 года и эксперт Sky Sports Дженсон Баттон высказался о результате пилота «Ред Булл» Серхио Переса в квалификации к Гран-при Великобритании.

Мексиканец в очередной раз не прошел во второй сегмент и стал 16-м.

«Это не было неудачей. Он не собрал круг перед красными флагами, а после них команда, судя по всему, ошиблась, пытаясь выпустить его первым на трассу. А затем он сидел в конце пит-лейна с холодными шинами.

Обычно в такой ситуации пилот, выехавший на трассу последним, самый быстрый. В «Ред Булл» ошиблись со стратегией. Но в какой-то степени проблема еще в том, что Чеко не оказал на команду давления, не выехав на круг раньше», – считает Дженсон.

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1 комментарий

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Павел Дуро
Жалкие оправдания, на такой машине можно и на дождевых во второй сегмент проходить.
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