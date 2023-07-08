Карлос Сайнс: «Нам нужно победить завтра «Макларен» – так мы окажемся на подиуме»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что у него есть шанс закончить Гран-при Великобритании на подиуме. В квалификации испанец стал пятым.

«С точки зрения темпа и ощущений от болида, все было не так плохо. А вот увидеть впереди нас два «Макларена» было неожиданно.

Такого мы в той или иной степени и ожидали [речь о темпе «Феррари»]. Возможно, условия оказались слегка сложны для нас, но что есть, то есть. Состояние трассы очень влияет [на нашу скорость]. Квалификации в переменчивую погоду складываются для нас очень трудно. Похоже на то, что «Макларен» встает на свой путь.

В гонке мы надеемся попытаться повторить [прошлогодний результат] (в 2022-м Сайнс одержали в Сильверстоуне дебютную победу – Sports.ru). Хотя мы знаем, что на 0,6-0,7 секунды медленнее «Ред Булл».

Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы победить завтра «Макларен» – так мы окажемся на подиуме. И нужно победить «Мерседес», который был намного сильнее нас, с точки зрения гоночного темпа. Гонка будет захватывающей», – считает Сайнс.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

7 комментариев

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Maxim Yarovoy
Рубрика очевидное и невероятное с Карлосом С.
+3
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Incendier Deafening
Ну командной тактикой вполне можно опередить Макларен, только как жаль, что Сасайнс как командный гонщик лютое говнище, где доказал это и год назад и сегодня в первом сегменте :)
+1
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+1
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Yury Sin
Еще нужно не проиграть тем, кто стартует позади. Тогда вероятность подиума будет вполне неплохой xD
Невероятно, но факт.
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two_moons
АУФ получается.
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Иван Ерёмин
Ответ Maxim Yarovoy
Рубрика очевидное и невероятное с Карлосом С.
Да как бы для мостика Феррари и такое надо объяснять с их стратегиями
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1CEMAN
Ответ Иван Ерёмин
Да как бы для мостика Феррари и такое надо объяснять с их стратегиями
вспоминается мем, где чел пытается засунуть кубик в треугольную щель
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Incendier Deafening
Ответ two_moons
АУФ получается.
Альпин Уильямс Феррари?
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