Карлос Сайнс: «Нам нужно победить завтра «Макларен» – так мы окажемся на подиуме»

Пилот « » считает, что у него есть шанс закончить Гран-при Великобритании на подиуме. В квалификации испанец стал пятым.

«С точки зрения темпа и ощущений от болида, все было не так плохо. А вот увидеть впереди нас два « » было неожиданно.

Такого мы в той или иной степени и ожидали [речь о темпе «Феррари»]. Возможно, условия оказались слегка сложны для нас, но что есть, то есть. Состояние трассы очень влияет [на нашу скорость]. Квалификации в переменчивую погоду складываются для нас очень трудно. Похоже на то, что «Макларен» встает на свой путь.

В гонке мы надеемся попытаться повторить [прошлогодний результат] (в 2022-м Сайнс одержали в Сильверстоуне дебютную победу – Sports.ru). Хотя мы знаем, что на 0,6-0,7 секунды медленнее «Ред Булл».

Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы победить завтра «Макларен» – так мы окажемся на подиуме. И нужно победить «Мерседес», который был намного сильнее нас, с точки зрения гоночного темпа. Гонка будет захватывающей», – считает Сайнс.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й