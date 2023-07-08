Тото Вольфф: «Теперь с «Маклареном» придется считаться»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, где Льюис Хэмилтон стал седьмым, а Джордж Расселл – шестым.

«Думаю, мы хорошо справились. Отрывы очень маленькие. С точки зрения времени круга, мы конкурентоспособны – чего мы и ожидали. Вопрос в том, насколько должна быть велика разница в темпе для обгона – ведь впереди нас еще несколько машин.

«Макларен» явно сделал огромный шаг вперед (Ландо Норрис показал второе время, а Оскар Пиастри – третье – Sports.ru), так что нужно посмотреть, сможет ли он закрепиться здесь. Они – сила, с которой теперь придется считаться», – сказал Вольфф.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

7 комментариев

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ffmp
Вангую двойной подиум Мерса если не будет никаких поломок. Видел у Башмакова что гоночный темп мерсов почти на уровне РБ
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1CEMAN
Это вполне возможно, что второй уик-энд подряд сложились обстоятельства, а не тенденция. Шпильберг любимая трасса Норриса, тут другие шины и давление в них, + погода. Хотя, результат Пиастри всё-таки обнадёживает.
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<~Inter~>
Ответ 1CEMAN
студия Дисней одумались и поняли, что хернёй страдали с продвижением разнообразия, может и в Мерсе пересмотрят политику инклюзивности
Пока там Льюис вряд ли это поменяется. Он же активный участник подобных движений продвигающих меньшинства
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Luca di Montezemolo
Ответ ffmp
Вангую двойной подиум Мерса если не будет никаких поломок. Видел у Башмакова что гоночный темп мерсов почти на уровне РБ
Фигню городит значит, это невозможно на этом корыте, да и погода и настройки другие будут.
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