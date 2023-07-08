Тото Вольфф: «Теперь с «Маклареном» придется считаться»

Руководитель « » подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, где Льюис Хэмилтон стал седьмым, а Джордж Расселл – шестым.

«Думаю, мы хорошо справились. Отрывы очень маленькие. С точки зрения времени круга, мы конкурентоспособны – чего мы и ожидали. Вопрос в том, насколько должна быть велика разница в темпе для обгона – ведь впереди нас еще несколько машин.

« » явно сделал огромный шаг вперед (Ландо Норрис показал второе время, а Оскар Пиастри – третье – Sports.ru), так что нужно посмотреть, сможет ли он закрепиться здесь. Они – сила, с которой теперь придется считаться», – сказал Вольфф.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й