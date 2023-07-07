Ник де Врис о своем темпе: «Мы не знаем, почему все так получается»

Пилот « » Ник де Врис подвел итоги пятничных практик .

В первой сессии голландцу удалось показать 11-е время, в то время как во второй – только 19-е (в конце сессии пилот проколол шину). Советник «Ред Булл» Гельмут Марко уже не исключает того, что Ник не завершит этот сезон в «Альфа Таури».

«Все довольно сложно. Очевидно, на данный момент мы точно не знаем почему. У нас даже не было возможности подвести итоги и проанализировать свою работу. Мы чувствовали, что в первой практике у нас был приличный темп, но вторая сессия оказалась намного сложнее, а закончили мы ее проколом.

Думаю, мы еще в точности не знаем, что случилось с нашим камбэком. Так что, да, мы в состоянии [побороться]. Как я и сказал, в первой практике мы выглядели прилично. Вторая оказалась сложнее. Мы не единственные, кто привез обновления. Завтра все выясним, когда все соберутся с силами», – сказал Де Врис.

Гельмут Марко не уверен, что де Врис выступит в Нидерландах: «Ник не оправдывает ожиданий. При необходимости «Ред Булл» примет решение»