Ник де Врис о своем темпе: «Мы не знаем, почему все так получается»
Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис подвел итоги пятничных практик Гран-при Великобритании.
В первой сессии голландцу удалось показать 11-е время, в то время как во второй – только 19-е (в конце сессии пилот проколол шину). Советник «Ред Булл» Гельмут Марко уже не исключает того, что Ник не завершит этот сезон в «Альфа Таури».
«Все довольно сложно. Очевидно, на данный момент мы точно не знаем почему. У нас даже не было возможности подвести итоги и проанализировать свою работу. Мы чувствовали, что в первой практике у нас был приличный темп, но вторая сессия оказалась намного сложнее, а закончили мы ее проколом.
Думаю, мы еще в точности не знаем, что случилось с нашим камбэком. Так что, да, мы в состоянии [побороться]. Как я и сказал, в первой практике мы выглядели прилично. Вторая оказалась сложнее. Мы не единственные, кто привез обновления. Завтра все выясним, когда все соберутся с силами», – сказал Де Врис.
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Очень жаль, надеялся, что хотя бы сезон ему докатать дадут. Причем не особо понимаю, каких результатов ждали от де Вриса в первый сезон? Машина у АТ ни на что не претендует, времени на обкатку нет и не дают, плюс еще и давление бешеное. Увы, такое отношение, видимо, будет ко всем гонщикам, у кого за спиной не стоит спонсор с толстым кошельком.