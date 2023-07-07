Ник де Врис о своем темпе: «Мы не знаем, почему все так получается»

Теги Гран-при Великобритании Альфа Таури Формула-1 Ник де Врис Авто

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис подвел итоги пятничных практик Гран-при Великобритании.

В первой сессии голландцу удалось показать 11-е время, в то время как во второй – только 19-е (в конце сессии пилот проколол шину). Советник «Ред Булл» Гельмут Марко уже не исключает того, что Ник не завершит этот сезон в «Альфа Таури».

«Все довольно сложно. Очевидно, на данный момент мы точно не знаем почему. У нас даже не было возможности подвести итоги и проанализировать свою работу. Мы чувствовали, что в первой практике у нас был приличный темп, но вторая сессия оказалась намного сложнее, а закончили мы ее проколом.

Думаю, мы еще в точности не знаем, что случилось с нашим камбэком. Так что, да, мы в состоянии [побороться]. Как я и сказал, в первой практике мы выглядели прилично. Вторая оказалась сложнее. Мы не единственные, кто привез обновления. Завтра все выясним, когда все соберутся с силами», – сказал Де Врис.  

Гельмут Марко не уверен, что де Врис выступит в Нидерландах: «Ник не оправдывает ожиданий. При необходимости «Ред Булл» примет решение»

3 комментария

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solevator
Да нет, парень, всё, к сожалению, очевидно: ты не тянешь. Не ты первый, не ты последний...
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mrMassi
Честно признаться, искренне надеялся, что у де Вриса получится. После стольких лет наконец то вкатился в формулу, так долго к этому шел. Но увы.

Очень жаль, надеялся, что хотя бы сезон ему докатать дадут. Причем не особо понимаю, каких результатов ждали от де Вриса в первый сезон? Машина у АТ ни на что не претендует, времени на обкатку нет и не дают, плюс еще и давление бешеное. Увы, такое отношение, видимо, будет ко всем гонщикам, у кого за спиной не стоит спонсор с толстым кошельком.
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