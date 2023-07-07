Карлос Сайнс: «Нам нужно улучшить работу с шинами и гоночный темп»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Непростая пятница. Первая практика получилась тяжелой из-за ветра и условий на трассе, но мы выполнили программу и хорошо поработали, что потом помогло нам добиться прогресса во второй практике.

Нам нужно продолжать стремиться улучшить работу с шинами и улучшить гоночный темп. Перед завтрашним днем это должно быть нашим главным приоритетом, поскольку сегодня по скорости на одном круге мы смотрелись неплохо. В целом мы очень довольны, но впереди, очевидно, много работы», – рассказал Сайнс.

Англия пропустила схватку Ханта и Лауды за титул «Ф-1». Из-за рекламы презервативов на машине