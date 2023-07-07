Алекс Албон: «Заканчивать круг и видеть себя в топ-3 – это и правда немного странно»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании.

Албон закончил обе пятничные практики на третьем месте, что сразу стало одной из главных тем дня в паддоке, учитывая не лучшие выступления команды в нынешнем сезоне.

«По правде сказать, если говорить о балансе, то каждый поворот здесь проходится по-разному просто из-за того, что ветер каждый раз по-разному воздействует на болид. И вы получаете так называемую «разбалансированную» машину.

Вы многое можете сделать, но это очень тяжело, потому что на одном круге в третьем повороте, например, вы столкнетесь с избыточной поворачиваемостью, а уже в четвертом с недостаточной. Ты не можешь толком атаковать в этих поворотах и работать над поиском настроек, потому что повороты одинаковые, но в одном случае у тебя есть фактор попутного ветра, а в другом встречного ветра. Так что главное на этой трассе – это поиск компромисса.

Я бы соврал, если бы сказал, что не удивился таким результатам. Хотя очевидно, что мы не делали ничего особенного.

Вообще это может прозвучать странно, и я не хочу казаться пессимистом, но ощущения от управления болида на трассе у нас были не лучшими. Вероятно, просто у других все было намного хуже. Ветер здесь – это настоящая боль, он действительно рушит баланс машины. Но мы, похоже, справляемся с этим лучше многих других команд.

У нас также есть последний пакет обновлений болида, который, очевидно, лучше подходит для скоростных поворотов, чем для медленных. В Канаде и Австрии повороты были в основном медленными. Надеюсь, что отчасти дело также и в этом.

Хотя это немного сомнительно. Честно говоря, наш темп на длинной дистанции тоже смотрелся очень неплохо, притом, что мы ехали на самых жестких шинах. Как бы то ни было, нужно держать себя в руках и сосредоточиться на работе. Но да, заканчивать круг и видеть себя в топ-3 – это немного странно», – рассказал Албон.

Гран-при Великобритании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Албон – 3-й