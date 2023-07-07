Джордж Расселл: «Темпа не было во 2-й практике. Не лучшая пятница для «Мерседеса»

Джордж Расселл высказался о трудных практиках перед домашним Гран-при Великобритании.

Гонщик « » стал 14-м в первой сессии и 12-м во второй.

«Мы внесли изменения между первой и второй практикой, но, возможно, это не компенсировало изменение условий. Дневная сессия, безусловно, вышла тяжелой.

Не лучшая пятница для нас. Думаю, завтра условия будут другими. Надо разобраться, потому что темп в первой тренировке на «медиуме» выглядел достаточно хорошо. Но на «софте» во второй практике темпа не было. Надо понять причины.

Мы уже наблюдали тренд: когда температура выше, мы, похоже, делаем шаг назад. У нас есть идеи по этому поводу. Нужно погрузиться в данные вместе с командой, чтобы понять, что можно сделать перед завтрашним днем.

Условия очень ветренные – все об этом говорят. Очень трудно. Сложно рассуждать о том, как влияют обновления, но в квалификации увидим, где мы находимся», – сообщил .

Гран-при Великобритании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Албон – 3-й

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