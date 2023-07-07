Джордж Расселл: «Темпа не было во 2-й практике. Не лучшая пятница для «Мерседеса»

Теги Гран-при Великобритании Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл высказался о трудных практиках перед домашним Гран-при Великобритании.

Гонщик «Мерседеса» стал 14-м в первой сессии и 12-м во второй.

«Мы внесли изменения между первой и второй практикой, но, возможно, это не компенсировало изменение условий. Дневная сессия, безусловно, вышла тяжелой.

Не лучшая пятница для нас. Думаю, завтра условия будут другими. Надо разобраться, потому что темп в первой тренировке на «медиуме» выглядел достаточно хорошо. Но на «софте» во второй практике темпа не было. Надо понять причины.

Мы уже наблюдали тренд: когда температура выше, мы, похоже, делаем шаг назад. У нас есть идеи по этому поводу. Нужно погрузиться в данные вместе с командой, чтобы понять, что можно сделать перед завтрашним днем.

Условия очень ветренные – все об этом говорят. Очень трудно. Сложно рассуждать о том, как влияют обновления, но в квалификации увидим, где мы находимся», – сообщил Расселл.

Гран-при Великобритании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Албон – 3-й

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3 комментария

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Luca di Montezemolo
Зря Хэм собирается продлить контракт, этот мерс всё, даже вилки лучше понимают как развивать машину, видимо все толковые специалисты разбежались, нет они может сделают в следующем году тачку получше, но до звездолета им будет далеко, весь их креатив ушел на убогие зироподы, хотя 50 млн есть 50 млн, не плохая награда за езду на корыте, но о результатах можно забыть.
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евгений рычков
Честно говоря я был лучшего мнения об инженерах в Мерседесе, да и о Вольфе, как руководителе. Второй год на одни и те же грабли наступает только дурак. Да и в 21 году, надо было идти до конца, в CAS. Моторы Мерса неплохи, так как Вилки смотрятся хорошо, да и МАК подтянулся. Пора боссам Мерса принимать кадровые решения по поводу Вольфа.
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grag68
Вот посмеемся если обе машины не заведут в очки))
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