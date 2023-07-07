Макс Ферстаппен: «Поначалу трасса была скользкой из-за высокого давления в шинах»

Теги Гран-при Великобритании Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании, отметив, что остался доволен работой болида в первый день гоночного уик-энда.

«Думаю, день прошел для нас весьма хорошо. Поначалу трасса была очень скользкой – вероятно, в основном из-за очень высокого уровня давления в шинах, установленного по регламенту. Но условия в любом случае были одинаковыми для всех.

Условия немного усложняли ситуацию на гоночной скорости, но в целом машина работала очень хорошо и я этому рад. В целом мы сильно выступили в обеих сессиях. Мы в полном объеме выполнили намеченную программу, а наш темп на длинной дистанции был очень неплохим. Это радует.

Посмотрим, что будет с погодой в субботу. Нам хотелось бы еще улучшить работу болида, но пятница прошла хорошо», – рассказал Ферстаппен.

«Безумные торможения, я так не могу», «орал перед монитором за него». Кем Ферстаппен так восхищается?

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