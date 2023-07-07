Шарль Леклер: «Сильверстоун» раскроет слабые стороны «Феррари» в большей степени»

Шарль Леклер опасается, что трасса Гран-при Великобритании не подойдет «Феррари».

Монегаск отметил прогресс своей команды, однако предположил, что в Сильверстоуне гонщикам будет сложнее, чем в Шпильберге.

«Начиная с Барселоны все развивается в верном направлении, если говорить об ощущениях от машины. Мы не смогли как следует это доказать на других трассах, однако в Австрии ощущения были хорошими, темп был несколько лучше, чем в первой части сезона.

Тем не менее, не стоит забегать вперед. «Ред Булл» по-прежнему лидирует, и я полагаю, что в этот уик-энд автодром в большей степени раскроет наши слабые стороны. Возможно, придется тяжелее, чем в Австрии. В то же время очевидно, что мы сделали шаг вперед в плане ощущений и темпа», – заявил Леклер.

Напарник Шарля Карлос Сайнс указал на то, что у Скудерии могут возникнуть проблемы из-за ветра:

«Считаю, нужен более открытый и ветренный автодром вроде Сильверстоуна, чтобы дать оценку. Обычно у нас трудности в таких условиях – это было в Майами, в Баку. Необходимо больше данных, чтобы оценить прогресс и обновления.

Могу сказать, что в Австрии ощущения от машины были лучше как на одном круге, так и в гонке. Но мы и в прошлом году были быстрыми в , так что я осторожно подхожу к анализу».

Перед каждой домашней гонкой «Ф-1» Шарль Леклер стрижется у мамы. Теперь заснял процесс и выложил на ютуб!

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