Ландо Норрис о борьбе с «Мерседесом»: «Зависит от того, будет ли Хэмилтон соблюдать пределы трассы»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис пошутил на тему борьбы Льюисом Хэмилтоном.

На Гран-при Австрии Ландо опередил соотечественников из «Мерседеса» и . После финиша Льюис получил штраф за выезд за белые линии и поменялся местами с напарником. У Норриса спросили, кто из британцев окажется быстрейшим на домашнем автодроме в Сильверстоуне.

«Зависит от того, будет ли Льюис соблюдать пределы трассы.

Я надеюсь на борьбу. Если получится сразиться с «Мерседесом», я буду доволен. Прошлый уик-энд сложился для « » довольно тяжело, во всех остальных квалификациях сезона он был быстрее нас.

Если мы поборемся, будет здорово – не только с точки зрения нас, нашей скорости, но и для болельщиков.

Хочется ответить, что я [стану быстрейшим]. После первой и второй практик мы получим представление о раскладе сил. Если окажемся близки к «Мерседесу», буду с нетерпением ждать гонку – посмотрим, удастся ли стать лучшим», – сказал Ландо перед .

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