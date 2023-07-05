«Астон Мартин» будет использовать особую ливрею на Гран-при Великобритании – в рамках партнерского соглашения с Valvoline

Команда « » представила особую ливрею, которую будет использовать на .

В дизайн ливреи были внесены изменения в рамках нового спонсорского соглашения с компанией Valvoline Global Operations.

В заявлении команды отмечается, что «Астон Мартин» и Valvoline станут стратегическими партнерами в вопросе разработки и производства смазочных материалов, на котором специализируется компания.

Фото: официальный сайт «Астон Мартин»

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