«Астон Мартин» будет использовать особую ливрею на Гран-при Великобритании – в рамках партнерского соглашения с Valvoline
Команда «Астон Мартин» представила особую ливрею, которую будет использовать на Гран-при Великобритании.
В дизайн ливреи были внесены изменения в рамках нового спонсорского соглашения с компанией Valvoline Global Operations.
В заявлении команды отмечается, что «Астон Мартин» и Valvoline станут стратегическими партнерами в вопросе разработки и производства смазочных материалов, на котором специализируется компания.
Фото: официальный сайт «Астон Мартин»
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