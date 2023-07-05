Зак Браун: «Считаю, что мы определенно способны победить «Альпин» в Кубке конструкторов»

Исполнительный директор «Макларена» поделился мнением о текущем положении команды после успешного выступления на .

Браун считает, что с обновленным болидом «Макларен» может всерьез бороться с « » за 5-е место в Кубке конструкторов – в данный момент отставание от французской команды составляет 18 очков.

«Я считаю, что мы определенно способны их победить. Но это будет непросто. У «Альпин» есть быстрая машина и два гонщика, способных выступать на самом высоком уровне. А также я уверен, что они еще будут обновлять свой болид.

В то же время темпы развития болида в «Макларене» в этом году было намного выше, чем в прошлом. И я думаю, что этап в Австрии стал подтверждением наших предположений, что мы можем быть дам довольно сильны. Теперь нужно убедиться в том, что команда сможет демонстрировать такую скорость и на других трассах.

Также очевидно, что у четырех ведущих команд уже есть большой отрыв по очкам, так что догнать их – задача не из легких. Думаю, что мы продолжим бороться за пятое место с «Альпин» и другими командами, и я надеюсь, что мы сохраним такие же темпы развития болида и у нас будет больше уик-эндов, где по темпу мы будем не уступать четверке ведущих команд», – рассказал Браун.

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