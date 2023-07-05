Зак Браун: «Считаю, что мы определенно способны победить «Альпин» в Кубке конструкторов»

Теги Макларен Формула-1 Гран-при Австрии Зак Браун Альпин Авто

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о текущем положении команды после успешного выступления на Гран-при Австрии.

Браун считает, что с обновленным болидом «Макларен» может всерьез бороться с «Альпин» за 5-е место в Кубке конструкторов – в данный момент отставание от французской команды составляет 18 очков.

«Я считаю, что мы определенно способны их победить. Но это будет непросто. У «Альпин» есть быстрая машина и два гонщика, способных выступать на самом высоком уровне. А также я уверен, что они еще будут обновлять свой болид.

В то же время темпы развития болида в «Макларене» в этом году было намного выше, чем в прошлом. И я думаю, что этап в Австрии стал подтверждением наших предположений, что мы можем быть дам довольно сильны. Теперь нужно убедиться в том, что команда сможет демонстрировать такую скорость и на других трассах.

Также очевидно, что у четырех ведущих команд уже есть большой отрыв по очкам, так что догнать их – задача не из легких. Думаю, что мы продолжим бороться за пятое место с «Альпин» и другими командами, и я надеюсь, что мы сохраним такие же темпы развития болида и у нас будет больше уик-эндов, где по темпу мы будем не уступать четверке ведущих команд», – рассказал Браун.

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3 комментария

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Volodya_A
После Сильверстоуне будет понятно.
Но вообще в средней группе 18 очков - это очень много.
Учитывая, что за гонку эта группа разыгрывает всего 6-13 очков
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shapor
Ответ Volodya_A
После Сильверстоуне будет понятно. Но вообще в средней группе 18 очков - это очень много. Учитывая, что за гонку эта группа разыгрывает всего 6-13 очков
Ну если Ландо начнет регулярно приезжать в топ-5, а Оскару тоже обновят тачку, все реально! Но борьба за пятое место, это не то чего мы все ждем.
+2
0
+2
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Volodya_A
Ответ shapor
Ну если Ландо начнет регулярно приезжать в топ-5, а Оскару тоже обновят тачку, все реально! Но борьба за пятое место, это не то чего мы все ждем.
А вы азартны, коллега...
Ландо за одну гонку набрал почти половину сезонных очков и вам уже пятых мест мало 🙈
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