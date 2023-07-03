«Макларен» поменял лого в соцсетях на серебристое и анонсировал презентацию перед Гран-при Великобритании
«Макларен» обновил имидж перед домашним этапом «Формулы-1» – Гран-при Великобритании.
Этап в Сильверстоуне состоится в эти выходные с 7 по 9 июля.
Команда установила серебристый логотип в своих социальных сетях.
Кроме того, «Макларен» поделился роликом-тизером, в котором Ландо Норрис наблюдает нечто в первый раз.
«Что увидел Ландо Норрис? Все покажем…», – гласит сообщение с хэштегом #googlechrome – браузер является одним из спонсоров коллектива.
В конце 2000-х «Макларен» использовал серебристую («хромированную») ливрею. В такой машине Льюис Хэмилтон завоевал последний на данный момент титул команды – это случилось в 2008-м.
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Изображение: соцсети команды «Макларен»
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