Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» не стоит переживать, в Великобритании все должно быть нормально»

Фернандо Алонсо не беспокоится из-за темпа «Астон Мартин» в Шпильберге.

Двукратный чемпион «Формулы-1» финишировал шестым, а после гонки поднялся на пятую строчку из-за штрафов соперников.

«Полагаю, это более или менее максимум, которого мы могли достичь. Я был очень близок по темпу к [Норрису] и « ». Может, чуть более четкая коммуникация по поводу пит-стопов помогла бы, однако не поменяла бы исход гонки.

Частично повлияли особенности трассы, частично обновления, которые все привезли. Но нам не стоит слишком переживать. [На Гран-при Великобритании] все должно быть нормально. Сильверстоун – невероятный трек с высокоскоростными поворотами. Мы будем пилотировать дома, в 50 метрах от базы, так что выложимся по полной», – заявил испанец.

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