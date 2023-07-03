Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» не стоит переживать, в Великобритании все должно быть нормально»

Теги Гран-при Великобритании Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Астон Мартин Ландо Норрис Авто

Фернандо Алонсо не беспокоится из-за темпа «Астон Мартин» в Шпильберге.

Двукратный чемпион «Формулы-1» финишировал шестым, а после гонки поднялся на пятую строчку из-за штрафов соперников.

«Полагаю, это более или менее максимум, которого мы могли достичь. Я был очень близок по темпу к Ландо [Норрису] и «Мерседесу». Может, чуть более четкая коммуникация по поводу пит-стопов помогла бы, однако не поменяла бы исход гонки.

Частично повлияли особенности трассы, частично обновления, которые все привезли. Но нам не стоит слишком переживать. [На Гран-при Великобритании] все должно быть нормально. Сильверстоун – невероятный трек с высокоскоростными поворотами. Мы будем пилотировать дома, в 50 метрах от базы, так что выложимся по полной», – заявил испанец.

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Фернандо, я верю тебе, будем надеяться, что все будет хотя бы не хуже чем в Канаде.
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