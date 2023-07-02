Фернандо Алонсо о 6-м месте: «После подиумов хочется большего. Надо понять, почему темп «Астон Мартин» стал хуже»

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о шестом месте в Австрии.

На Гран-при Австрии двукратному чемпиону «Формулы-1» не удалось попасть в топ-3, как случалось шесть раз за предыдущие восемь гонок.

«Всегда ожидаешь большего, особенно с учетом череды подиумов в этом сезоне. Но, честно говоря, весь уик-энд дела шли не очень хорошо. В гонке мы показывали тот же темп – он был чуть хуже, чем в предыдущих гонках. Надо понять, почему.

В прошлом году «Астон Мартин» был десятой командой в Австрии, в этом сезоне снова проблемы. « » был очень быстрым в 2022 году, начал сезон с шестого и седьмого мест, и сейчас тоже выступает здорово. Так что некоторые тренды повторяются. Необходимо разобраться в причинах, чтобы в следующем году вновь не оказаться медленными.

В итоге мы чуть приблизились к « », если учитывать спринт и сегодняшнюю гонку. Мы потеряли очки по отношению к «Феррари», но что есть, то есть. Случаются взлеты и падения – сегодня было скорее второе. Но через неделю у нас есть шанс на реванш.

[В конце заезда] мне сказали держаться в пяти секундах от и в десяти от , потому что они могли получить штрафы. Конечно, нельзя было допускать ни единой ошибки или терять позиции по отношению к соперникам позади. Так что напряжение чувствовалось.

Эту гонку мне нужно пересмотреть по ТВ. Мы выбрали «хард» и пытались оттянуть первый пит-стоп. Из-за виртуальной машины безопасности на 14-м круге преимущество, которое давал комплект, исчезло. Есть что проанализировать», – заявил .

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