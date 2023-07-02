Ландо Норрис пошутил про штраф Хэмилтона: «А он получил только пять секунд? Должно быть гораздо больше!»

Пилот « » подробнее рассказал о том, как провел Гран-при Австрии, где стал пятым.

В частности, Норрис сказал, что команда попросила его следить за ошибками ближайшего на трассе соперника – пилота « » (по ходу гонки семикратный чемпион получил 5-секундый штраф за частое нарушение границ трассы).

«Ага, я собирался комментировать в прямом эфире каждый поворот – это довольно много. А он получил только 5-секундный штраф? Должно быть гораздо больше! У него было где-то четыре нарушения за круг», – пошутил Ландо.

Также Норрис уже серьезно высказался о большом количестве штрафов за нарушение границ трассы в течение всего Гран-при Австрии – самому пилоту удалось избежать подобного наказания.

«Дело не в экономии резины или в чем-то вроде этого. Люди жалуются, они не понимают, как сложно оставаться в пределах трассы. Полагаю, вы можете сказать, что понимаете: «Почему же остальные не могут соблюдать границы трассы?»

Все зависит от вашей позиции. Если бы Фернандо [Алонсо] шел позади меня последние 5-10 кругов, могу вас заверить я бы, как минимум, одни раз вышел за пределы трека и затем, весьма вероятно, получил бы штраф.

Зависит от того, находишься ли ты под давлением. Когда ты под давлением, ты больше атакуешь, тебя сильнее заносит. Но это что-то вроде человеческой ошибки – но в конце концов это гонки. Когда есть правило – это правило для всех».

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й