Стефано Доменикали: «С канцлером Шольцем готов обсудить возвращение Гран-при Германии в любое время»

Теги Гран-при Германии Стефано Доменикали Ауди Формула-1 Авто

Руководитель «Формулы-1» всегда рад обсудить Гран-при Германии с канцлером страны.

Этап в стране не проводился после сезона-2020. Стефано Доменикали отметил, что возвращение гонок в Германию важно в свете прихода «Ауди» в «Ф-1» в 2026 году.

«Мы не просим 100 миллионов евро за проведение Гран-при. В то же время мы не занимаемся благотворительностью. Организация Гран-при должна иметь смысл для нас.

Если канцлер Олаф Шольц или соответствующий министр открыты к обсуждению, я доступен в любое время. Мне хочется, чтобы было надежное финансовое обеспечение, и Германия снова стала страной с «Формулой-1».

Очень жаль [что в Германии низкий интерес к «Ф-1»]. Для нас весьма важен этот рынок, особенно с учетом прихода «Ауди» в 2026-м», – сказал итальянский менеджер в интервью Bild.

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1 комментарий

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Paninaro
C Бербок ещё обсуди.) Тот же уровень.)
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