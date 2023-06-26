Директор «Хоккенхаймринга»: «Всерьез о возвращении в «Ф-1» мы сейчас говорить не можем, хотя болельщики этого хотят»

Теги Гран-при Германии Формула-1 Хоккенхаймринг Авто

Директор автодрома «Хоккенхаймринг» Йорг Теске поделился мнением о перспективах возвращения Гран-при Германии в календарь «Формулы-1».

Последний раз гонка «Ф-1» на «Хоккенхаймринге» проводилась в 2019 году.

«Конечно же, на «Хоккенхаймринге» мы проявляем огромный интерес к «Формуле-1». Учитывая нашу историю, место «Формулы-1» – на «Хоккенхаймринге». И болельщики тоже хотят возвращения этапа в чемпионат.

Но всерьез о вероятности возвращения мы сейчас говорить не можем. Ни о вероятности, ни о каких-то конкретных сроках. В последние годы возвращение неоднократно срывалось из-за финансовых проблем. Организация этапа сопряжена с огромными финансовыми рисками, на которые мы просто не можем пойти. Мы не можем ставить под угрозу годы плодотворной работы из-за вероятности даже одного Гран-при, который может стать убыточным.

Ведь в случае со вносами за участие речь идет о десятках миллионов долларов. Точных цифр называть не буду. Но, большая проблема заключается в следующем – мы, как «Хоккенхаймринг», не можем финансировать вступительный взнос просто за счет продажи билетов. Это была бы невыгодная сделка.

И в целом наша ситуация не изменилась. Чтобы организовать гоночный уик-энд и сделать его экономически выгодным и прибыльным, нам нужны партнеры. При этом со стороны «Формулы-1» поступают сигналы, что какое-то сотрудничество было бы интересно им в будущем. Если это подтвердится, переговоры вновь начнутся интенсивнее», – рассказал Теске.

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2 комментария

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Виктор Никитин
да, верните старый Хоккенхайм тоже
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うちはイタチ
болельщики хотят ф1 на Нордшляйфе, а без хоккенхаймринга можно и обойтись
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