Фредерик Вассер о стратегии «Феррари»: «Интересы команды превыше всего. Мы не хотели смены позиций каждые два круга»

Руководитель «Феррари» объяснил решение о двойном пит-стопе во время первой виртуальной машины безопасности (VSC) и приказ пилотам не бороться друг с другом.

Некоторые считают, что из-за этого упустил подиум и стал четвертым, в то время как его напарник добрался до финиша вторым.

«Думаю, Шарль был вполне в безопасности относительно [пилота «Ред Булл» Серхио] Переса – это не было большой проблемой. Но думаю, он боролся изо всех сил и хорошо поработал по ходу той стадии гонки.

С самого начала мы придерживались той стратегии, что интересы команды превыше всего, так что оба пилота должны были оторваться от четвертого и пятого места и не атаковать друг друга. И конечно, когда ты позади, ты намного быстрее благодаря DRS – а мы не хотели смены позиций каждые два круга. Такова была стратегия, и они отлично ее придерживались», – отметил Вассер.

Он также поделился мыслями о Гран-при Австрии в целом:

«Когда ты сидишь на пит-уолле, нелегко обо всем судить. Но результат хороший. Думаю, мы идем в верном направлении. Мы провели сильную квалификацию в пятницу, гонка в Канаде была хорошей – и такой же сегодня получилась гонка на трассе с совершенно другой конфигурацией, другим асфальтом и прочим. Но сейчас мы должны сделать еще один шаг, если хотим сражаться с Максом [Ферстаппеном], – мы стараемся для этого».

Кроме того, Вассер рассказал, чего примерно ждать от « » на следующем этапе в Сильверстоуне.

«То, что мы будем в безопасности [впереди «Астон Мартин» и «Мерседеса»] – не уверен, что правильно так говорить! Уверен, они станут сильнее и привезут несколько новинок на следующие пару этапов – и мы сделаем то же самое.

Но нет, я думаю, это будет долгая борьба вплоть до конца сезона. Сейчас все близко, потому что сегодня отрыв составлял 0,2-0,3 секунды за круг. Но мы должны сохранить этот импульс и этот темп. Думаю, мы отлично справляемся».

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й