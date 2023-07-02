Нико Хюлькенберг о сходе: «Отказала коробка передач, отключился усилитель руля. Думаю, какая-то проблема с гидравликой»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Австрии, на котором не сумел добраться до финиша.

Также Хюлькенберг рассказал о причинах, по которым после удачных выступлений в квалификации команда затем теряет позиции в гонке.

«Отказала коробка передач, отключился усилитель руля. Думаю, какая-то проблема с гидравликой. Но мы пока не общались с командой. Посмотрим.

В целом же проблемы с шинами повторялись и вчера, и сегодня. На первом отрезке на «медиуме» было видно, что шины начали нагружаться все сильнее и сильнее, когда соперники начинали давить на нас сзади. Для нас это замкнутый круг, вырваться из которого у нас пока не получается. Это долгосрочная проблема, которую нужно решать за счет работы над развитием болида, производством новых деталей. А это крупная задача.

Ожидания от следующей гонки на «Сильверстоуне»? Отличная трасса, здорово мне подходит, быстрая и плавная, у меня много прекрасных воспоминаний. Будет здорово», – рассказал Хюлькенберг.

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