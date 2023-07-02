Макс Ферстаппен о пит-стопе ради лучшего круга: «Для меня риска не было никакого. Команда же, думаю, немного нервничала»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что получил от гонки большое удовольствие:

«Мы действительно невероятно провели уик-энд, я такого не ожидал. Когда гоночный уик-энд проходит в формате со спринтом, обычно все получается довольно хаотичным. Но я думаю, что как команда мы все сделали превосходно – стратегия, пит-стопы, все прошло гладко. На этой трассе наша машина просто была очень быстра, мне было очень комфортно за рулем. И мы могли делать все, что хотели и что планировали».

Ферстаппен при этом признал, что решение провести пит-стоп в конце заезда ради попытки проехать лучший круг и заработать еще один балл было спонтанным, но ему казалось, что риск будет минимальным:

«Для меня риска не было никакого, но для команды – да, думаю, они немного нервничали. Я увидел отрыв и подумал: «Надо ехать в боксы». Что я хочу попробовать проехать лучший круг в гонке, если уж у меня есть такая возможность, что мы и сделали в самом конце заезда…Возможно, со стороны это казалось крупным риском. Но для меня, из кокпита болида, риска не было никакого».

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2 комментария

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Alex Sin
Ты посмотри, самовозит и не скрывает этого. Машина быстра, мне было комфортно, риска не была. Нет на тебя Тото Вольфыча вместе с Льюисом, запел бы по другому.
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