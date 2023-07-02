Джордж Расселл: «Темп «Мерседеса» был значительно хуже, чем мы ожидали»

Пилот « » подвел итоги , отметив, что команда осталась недовольно скоростью болида на «Ред Булл Ринге».

«Уверен, что мы со всем разберемся, но сейчас у нас все та же машина, что и две гонки назад в Барселоне, где мы просто летели. Так что единственное, что изменилось – это шины, и в этом нам нужно разобраться.

Было несколько сюрпризов, Ландо Норрис и «Макларен» действительно здорово поработали, их можно поздравить. Нам же нужно понять, что именно пошло не так с нашей стороны.

Ощущения сейчас определенно не такие, как нам хотелось бы, машина сильно «плавает» по трассе, здесь ситуация была чуть хуже, чем на других треках. Но при этом наш темп был значительно хуже, чем ожидалось. Нам нужно с этим разобраться.

Новинки, которые появятся к этапу на «Сильверстоуне», должны стать еще одним шагом в правильном направлении. Но это просто еще один шаг. Очевидно, что многое сейчас зависит от особенностей трассы, потому что здесь мы вообще были ни на что не способны, но с той же машиной мы хорошо смотрелись в Канаде и были быстры в Барселоне. Перед этапом на «Сильверстоуне» это обнадеживает, потому что «Сильверстоун» больше похож на трассу в Барселоне», – рассказал Расселл.

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