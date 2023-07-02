Джордж Расселл: «Темп «Мерседеса» был значительно хуже, чем мы ожидали»

Теги Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что команда осталась недовольно скоростью болида на «Ред Булл Ринге».

«Уверен, что мы со всем разберемся, но сейчас у нас все та же машина, что и две гонки назад в Барселоне, где мы просто летели. Так что единственное, что изменилось – это шины, и в этом нам нужно разобраться.

Было несколько сюрпризов, Ландо Норрис и «Макларен» действительно здорово поработали, их можно поздравить. Нам же нужно понять, что именно пошло не так с нашей стороны.

Ощущения сейчас определенно не такие, как нам хотелось бы, машина сильно «плавает» по трассе, здесь ситуация была чуть хуже, чем на других треках. Но при этом наш темп был значительно хуже, чем ожидалось. Нам нужно с этим разобраться.

Новинки, которые появятся к этапу на «Сильверстоуне», должны стать еще одним шагом в правильном направлении. Но это просто еще один шаг. Очевидно, что многое сейчас зависит от особенностей трассы, потому что здесь мы вообще были ни на что не способны, но с той же машиной мы хорошо смотрелись в Канаде и были быстры в Барселоне. Перед этапом на «Сильверстоуне» это обнадеживает, потому что «Сильверстоун» больше похож на трассу в Барселоне», – рассказал Расселл.

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6 комментариев

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Игорь Горшков
Так, судя по сайту, комментариям, да даже сегодня, и как всегда, давайте разбираться. Это он объективно критикует, или, как все тут хэйтят другого, ноет? Могут хэйтеры уточнить.
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Stanislav Babushkin
Ответ Игорь Горшков
Так, судя по сайту, комментариям, да даже сегодня, и как всегда, давайте разбираться. Это он объективно критикует, или, как все тут хэйтят другого, ноет? Могут хэйтеры уточнить.
ты чего?) все просто на спортс - кто-то из мерседеса ноет ->
1 Если Хэмилтон - то нытик, не превозмох, Люся, и тд.Фу, еще слил позиции, ну и днарь)
2 Если Рассел - эх, бедный, ну ничего он сдела все что смог, даже вон позиции отыграл, ну и что-то позади напарника, все равно крут и номер 1 в команде)

классека
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-1
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Дмитрий Кутузов
Ответ Игорь Горшков
Так, судя по сайту, комментариям, да даже сегодня, и как всегда, давайте разбираться. Это он объективно критикует, или, как все тут хэйтят другого, ноет? Могут хэйтеры уточнить.
Расселл не ноет, это другое)
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Игорь Горшков
Ответ Stanislav Babushkin
ты чего?) все просто на спортс - кто-то из мерседеса ноет -> 1 Если Хэмилтон - то нытик, не превозмох, Люся, и тд.Фу, еще слил позиции, ну и днарь) 2 Если Рассел - эх, бедный, ну ничего он сдела все что смог, даже вон позиции отыграл, ну и что-то позади напарника, все равно крут и номер 1 в команде) классека
Ну и апофеоз, Люису наныл штраф некстген, который гонщик дня, это он объективно помог судьям наказать читера.
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Luca di Montezemolo
Фуры, Маки, Астон привезли большие обновки за последнее время, а мерс нет, вот и всё. До звездолета очень далеко,хотя временами они смотрят на отрыв по итогам гонки где читербулл тошнил и выдают фееричные отрывы, и ведь походу правда верят что проигрывают 2-3 десятки, а не секунду.
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Рнпрл Аари
Один лука знает всю правду про реальную мощь РБ а инженеры идиоты думают что они догоняют РБ)). А так забавный разрыв сегодня был между группой которую замыкал Хэм и группой которую возглавлял Рассел
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