Серхио Перес: «Борьба с Сайнсом была очень жесткой, но честной. Гоняться с ним всегда очень приятно»

Пилот « » подвел итоги , отметив, что остался доволен тем, как ему удалось отыграться в гонке после неудачи в квалификации.

«Я очень доволен. Для меня это был очень трудный уик-энд, я чувствую, что физически устал, ослаб. Я не лучшим образом чувствовал себя еще в четверг, так что для меня это был непростой уик-энд – с температурой, плохим сном и так далее.

Как команда мы смогли отлично отыграться, у нас была фантастическая стратегия и очень хороший темп.

Борьба с была очень жесткой, но честной. Гоняться с ним всегда очень приятно.

Для меня это был не лучший период, но я надеюсь, что теперь мы сможем вернуться на привычный уровень и будем демонстрировать стабильность выступлений», – рассказал Перес.

Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд, почти половина пелотона «Ф-1» получила штрафы