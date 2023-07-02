Серхио Перес: «Борьба с Сайнсом была очень жесткой, но честной. Гоняться с ним всегда очень приятно»

Теги Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что остался доволен тем, как ему удалось отыграться в гонке после неудачи в квалификации.

«Я очень доволен. Для меня это был очень трудный уик-энд, я чувствую, что физически устал, ослаб. Я не лучшим образом чувствовал себя еще в четверг, так что для меня это был непростой уик-энд – с температурой, плохим сном и так далее.

Как команда мы смогли отлично отыграться, у нас была фантастическая стратегия и очень хороший темп.

Борьба с Карлосом была очень жесткой, но честной. Гоняться с ним всегда очень приятно.

Для меня это был не лучший период, но я надеюсь, что теперь мы сможем вернуться на привычный уровень и будем демонстрировать стабильность выступлений», – рассказал Перес.

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4 комментария

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Grigpar
Прям удивительно как оборонялся Сайнс. Обычно тупит и оставляет калитки открытой. Сегодня блистал.
Больше удивлен открытой калиткой Пересом в спринте против Макса. Серхио там реально мог остаться впереди.
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<~Inter~>
Ответ Grigpar
Прям удивительно как оборонялся Сайнс. Обычно тупит и оставляет калитки открытой. Сегодня блистал. Больше удивлен открытой калиткой Пересом в спринте против Макса. Серхио там реально мог остаться впереди.
Там скорее Перес не сразу понял как обойти Сайнса. Для сравнения тот же Макс без всяких проблем прошел обе Феррари после своего первого пит стопа
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Savardus
Лукавит, Серхио. Еще до того, как мы увидели три круга блестящей борьбы, не он ли по тимспику жаловался, что Сайнц двигается в зоне торможения?
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