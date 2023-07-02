Серхио Перес: «Борьба с Сайнсом была очень жесткой, но честной. Гоняться с ним всегда очень приятно»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что остался доволен тем, как ему удалось отыграться в гонке после неудачи в квалификации.
«Я очень доволен. Для меня это был очень трудный уик-энд, я чувствую, что физически устал, ослаб. Я не лучшим образом чувствовал себя еще в четверг, так что для меня это был непростой уик-энд – с температурой, плохим сном и так далее.
Как команда мы смогли отлично отыграться, у нас была фантастическая стратегия и очень хороший темп.
Борьба с Карлосом была очень жесткой, но честной. Гоняться с ним всегда очень приятно.
Для меня это был не лучший период, но я надеюсь, что теперь мы сможем вернуться на привычный уровень и будем демонстрировать стабильность выступлений», – рассказал Перес.
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Больше удивлен открытой калиткой Пересом в спринте против Макса. Серхио там реально мог остаться впереди.