Макс Ферстаппен: «Самым важным для меня было остаться впереди на первом круге»

Пилот « » подвел итоги , отметив, что получил удовольствие от гонки.

«Самым важным для меня было остаться впереди на первом круге. После этого мы могли заниматься своей гонкой. Мы решили не ехать на пит-стоп под режимом виртуального автомобиля безопасности и остаться на изначальной стратегии, и это неплохо сработало. Наши отрезки вышли превосходными, мне понравилась гонки.

Я видел, что за несколько кругов до виртуального автомобиля безопасности мы довольно начали довольно здорово отрываться, поэтому понимал, что сумеем отыграть возможные потери. Наилучшим решением было следовать изначальному плану.

Мне пока не хочется думать о титуле. Я просто наслаждаюсь моментом, гоняя на этой машине, работая с этой командой. Гоночный уик-энд со спринтом всегда получается напряженным, многое может пойти не так. К счастью, для нас многое сложилось как надо – я доволен тем, как провел уик-энд, и теперь жду следующий этап на «Сильверстоуне», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд, почти половина пелотона «Ф-1» получила штрафы