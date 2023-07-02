Макс Ферстаппен: «Самым важным для меня было остаться впереди на первом круге»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что получил удовольствие от гонки.

«Самым важным для меня было остаться впереди на первом круге. После этого мы могли заниматься своей гонкой. Мы решили не ехать на пит-стоп под режимом виртуального автомобиля безопасности и остаться на изначальной стратегии, и это неплохо сработало. Наши отрезки вышли превосходными, мне понравилась гонки.

Я видел, что за несколько кругов до виртуального автомобиля безопасности мы довольно начали довольно здорово отрываться, поэтому понимал, что сумеем отыграть возможные потери. Наилучшим решением было следовать изначальному плану.

Мне пока не хочется думать о титуле. Я просто наслаждаюсь моментом, гоняя на этой машине, работая с этой командой. Гоночный уик-энд со спринтом всегда получается напряженным, многое может пойти не так. К счастью, для нас многое сложилось как надо – я доволен тем, как провел уик-энд, и теперь жду следующий этап на «Сильверстоуне», – рассказал Ферстаппен.

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7 комментариев

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Великий Алонсо
Самым важным для Макса было не заснуть на круиз-контроле, все остальное лицемерная чушь для прессы. Гонка в одну калитку, на чиле, на расслабоне.
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うちはイタチ
Ответ Кирилл Конопельченко
Не у Макса а у Рэд Булл. Это не одно и то же.
как там перец поживает на такой же машине?
+3
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King_X
Разве что ради продолжения серии из кругов на первом месте
В остальном, едва ли что-то зависело от первого круга, Макс на изи отъезжал
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