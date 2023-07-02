Шарль Леклер: «Постараюсь обойти Ферстаппена на старте»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, с каким настроем подходит к старту Гран-при Австрии.

«Я в нас уверен. В пятницу ощущения были хорошими, это радует. Мы привезли сюда несколько новинок, они сработали неплохо – и теперь нам нужно подтвердить это в гонке. Мы знаем, что именно гоночный темп является нашим слабым местом относительно «Ред Булл», и что именно в данной области нам нужно прибавлять.

Конечно, я постараюсь обойти Макса на старте. В последнее время мы очень неплохо стартуем, так что если появится возможность – я постараюсь ей воспользоваться. А дальше, если получится – мне сложно сказать, как долго мы сможем удерживать Макса позади», – рассказал Леклер.

Ферстаппен едет за пятой победой подряд

1 комментарий

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Виталий Выговский
Только аккуратней🙏 Могут и штраф за такое дать, минимум стоп энд го…
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