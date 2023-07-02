Шарль Леклер: «Постараюсь обойти Ферстаппена на старте»

Пилот « » рассказал, с каким настроем подходит к старту .

«Я в нас уверен. В пятницу ощущения были хорошими, это радует. Мы привезли сюда несколько новинок, они сработали неплохо – и теперь нам нужно подтвердить это в гонке. Мы знаем, что именно гоночный темп является нашим слабым местом относительно « », и что именно в данной области нам нужно прибавлять.

Конечно, я постараюсь обойти Макса на старте. В последнее время мы очень неплохо стартуем, так что если появится возможность – я постараюсь ей воспользоваться. А дальше, если получится – мне сложно сказать, как долго мы сможем удерживать позади», – рассказал Леклер.

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