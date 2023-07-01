Карлос Сайнс: «У нас просто не осталось свежих комплектов «софта». Поэтому мы и оказались 5-ми»

Пилот « » подвел итоги квалификации к спринту перед , отметив, что не смог добиться чего-то большего, чем 5-е место, из-за нехватки свежих комплектов шин.

«С учетом условий первый сегмент спринт-квалификации вышел очень напряженным. Очевидно, что ситуация была далека от идеальной, учитывая то, что в первом сегменте у меня была возможность проехать всего один быстрый круг – и этот вполне героический круг забросил меня на первое место.

Не зная о состоянии трассы на тот момент, не имея представления об уровне сцепления машины с треком, мне удалось проехать настолько хороший круг. Приятные ощущения.

Во втором сегменте я был довольно быстр на уже использованном «софте», и в третьем сегменте тоже, но из-за проблем, возникших во втором сегменте вчерашней квалификации, сегодня у нас просто не осталось свежих комплектов «софта». Новый комплект здесь дает преимущество в 0,4 – 0,5 секунды на круге. Поэтому мы и оказались лишь пятыми», – рассказал Сайнс.

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