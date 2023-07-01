Шарль Леклер: «Феррари» может отыграться в спринте на сухой трассе. В переменных условиях управляемость куда хуже»

Шарль Леклер высказался о неоднозначной квалификации к спринту на Гран-при Австрии.

Гонщик « » пробился во второй сегмент с запасом в 0,001 секунды, а заключительную часть сессии завершил шестым, его напарник стал пятым. Соревнования проходили в переменных условиях на подсыхающей трассе.

«Пожалуй, я не лучшим образом справился с планом на третий сегмент: я ехал круг охлаждения, быстрый круг и круг охлаждения, но, возможно, нужно было проводить два круга охлаждения перед тем, как атаковать. Шины были слишком горячими после одного круга охлаждения, и сцепления не хватало.

В таких условиях темп не очень хороший, управляемость машины была куда хуже, чем вчера – это не очень здорово.

Если [во время спринта] условия будут такими же, но мы мало что сможем сделать, ведь траектория только одна. Если темп будет хорошим, а трасса – сухой, мы, безусловно, можем отыграться», – поделился мнением монегаск.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Норрис – 3-й

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