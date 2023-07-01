Ландо Норрис: «Я могу сесть в болид и сходу выступить здорово – это моя сильная сторона»

Ландо Норрис прокомментировал успех в квалификации к спринту в Шпильберге.

Пилот « » начнет короткую субботнюю гонку на Гран-при Австрии с третьей позиции.

«Было тяжело, я сильнее боялся использовать поребрики. В целом трасса была достаточно сухой, но было страшно, что заедешь на мокрый участок.

Я проехал круг лучше [чем в пятничной квалификации], хотя оказался дальше от поула. Макс [Ферстаппен] здорово выступил.

[В таких условиях] ты рискуешь, а потом смотришь, что получилось. Очередное сильное выступление, команда сработала хорошо», – сообщил Норрис.

также поделился ожиданиями от спринта:

«В первой практике время было весьма ограничено, так что мы во время спринта узнаем, какой у нас темп на длинных отрезках. В спринте всегда сложно, потому что можно атаковать на протяжении большей части дистанции.

Но это покажет, каков наш гоночный темп, можем ли мы соревноваться с машинами, рядом с которыми стартуем».

Норрис рассказал о том, как уик-энды со спринтами раскрывают его сильные качества:

«Я рад, что они происходят время от времени. Не хотелось бы, что они были весь год. Мне нравятся такие пятницы. Одна из моих сильных сторон в том, что я могу сесть в болид и сходу выступить здорово. Для пилота это более тяжелая ситуация. Мне нравится такой вызов. Уик-энд очень длинный, каждая сессия имеет значение – я считаю, это хорошо».

Гран-при Австрии-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Норрис – 3-й

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