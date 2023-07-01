Андреа Стелла: «Победа над «Ред Булл» – очень амбициозная цель. Мы довольны третьим местом Норриса»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Андреа Стелла Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Австрии, отметив, что команда осталась довольна третьим местом Ландо Норриса.

«Мы знаем, что победа над «Ред Булл» – это очень амбициозная цель. Мы согласны на третье место (на старте) и вполне им довольны. Жаль, что Ландо не сумел улучшить свое время во второй попытке на свежих шинах, но мы все равно можем быть довольны.

Немного жаль, что Оскар не сумел добиться такого же прогресса, он тоже мог быть очень быстр. Мы с нетерпением ждем продолжения гоночного уик-энда», – рассказал Стелла.

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