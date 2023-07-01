Андреа Стелла: «Победа над «Ред Булл» – очень амбициозная цель. Мы довольны третьим местом Норриса»

Руководитель « » подвел итоги квалификации к спринту перед , отметив, что команда осталась довольна третьим местом .

«Мы знаем, что победа над « » – это очень амбициозная цель. Мы согласны на третье место (на старте) и вполне им довольны. Жаль, что Ландо не сумел улучшить свое время во второй попытке на свежих шинах, но мы все равно можем быть довольны.

Немного жаль, что Оскар не сумел добиться такого же прогресса, он тоже мог быть очень быстр. Мы с нетерпением ждем продолжения гоночного уик-энда», – рассказал Стелла.

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