Шарль Леклер: «Мы были очень близки к тому, чтобы выиграть поул – это в любом случае очень хороший знак»

Теги Феррари Формула-1 Гран-при Австрии Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, отметив, что у команды был шанс выиграть поул.

«Всегда можно добиться чего-то большего. Я думаю, что совсем не идеально прошел третий поворот, а при прохождении первого поворота машину несколько раз срывало в сторону.

Перед последней попыткой в третьем сегменте мы постарались чуть-чуть добавить прижимной силы, изменив положение переднего антикрыла – и, возможно, чуть-чуть переборщили. Но это тоже часть игры. Мы были очень близки к тому, чтобы выиграть поул – это в любом случае очень хороший знак.

При этом мы все знаем, что наше слабое место – это гонка. Так что мы, как я уже говорил, хотим дождаться гонки, чтобы понять, сможем ли мы подтвердить те позитивные признаки улучшения ситуации, которые видели на этапе в Монреале.

Команда отлично поработала, сумев доработать обновления болида в более короткие сроки, чем изначально планировалось», – рассказал Леклер.

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1 комментарий

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timx
поулов было много, явно больше побед, значит толку нет. удержись хотя бы, уже прогресс большой будет
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