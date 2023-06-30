Кевин Магнуссен о блокировке Ферстаппеном: «Время того круга удалили – его бы все равно не зачли»

Пилот « » считает, что изначально не было смысла штрафовать пилота « » .

Ранее обладателя поула вызвали к стюардам за блокировку Кевина. Голландцу грозил штраф в потерю трех позиций, но судьи в итоге посчитали произошедшее гоночным инцидентом.

«Сейчас все едут так плотно. Я попал в трафик с Ферстаппеном в первом повороте на первом круге во время последнего выезда на трек – но время того круга удалили за нарушение границ трассы. Его бы все равно не зачли.

Затем во время второй попытки у меня была проблема с понижением передачи, так что это стоило мне некоторого времени в третьем повороте, поскольку я ехал на неверной передаче. По факту в пелотоне все идут невероятно плотно – маленькая ошибка, как эта, слишком дорого обходится. Обычно с подобным можно справиться, но сегодня нам это не удалось», – рассказал Магнуссен.

Ферстаппен избежал штрафа за блокировку Магнуссена – стюарды посчитали помеху недостаточной