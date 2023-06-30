Ландо Норрис о 4-м месте в квалификации: «На самом деле трасса просто очень хорошо подходит моему стилю пилотажа»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , объяснив свое хорошее выступление подходящими характеристиками трассы.

«На самом деле трасса просто очень хорошо подходит моему стилю пилотажа. Моя самая сильная сторона – прохождение скоростных поворотов. Так было в сравнении с каждым гонщиком, с которым я выступал в одной команде – и против Карлоса Сайнса, и против Даниэля Риккардо.

Здесь таких поворотов довольно много – где ты должен выложиться, быть готов пойти на риск и найти свой предел возможностей. А еще здесь есть большие зоны торможений. Когда я только начинал выступать в «Ф-1», работа на торможениях не была моей сильной стороной. Но я превратил ее в одно из своих сильнейший оружий.

Здесь три зоны с жестким торможением и четыре скоростных поворота, так что да, эта трасса здорово мне подходит, мне комфортно здесь атаковать. Это для меня самая успешная и любимая трасса, и сегодня мне удалось это доказать.

Что касается обновлений болида, то я бы не сказал, что они кардинально все изменили, что по своим характеристикам машина стала намного лучше. Но в то же время мы этого и не ждали. Мы просто ждали, что машина в целом станет лучше, так и случилось», – рассказал Норрис.

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