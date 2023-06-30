Фредерик Вассер: «Специалисты «Феррари» трудились как проклятые над обновлениями. Успешная квалификация – их заслуга»

Фредерик Вассер похвалил «Феррари» за успешную квалификацию к Гран-при Австрии.

Шарль Леклер завершил сессию вторым, – третьим. Руководитель Скудерии отметил, что команда смогла раньше срока внедрить обновления – предполагалось, что детали (переднее крыло и днище) привезут на .

«Успешная сессия, две машины в третьем сегменте – хорошая награда. На базе трудились как проклятые, чтобы уже сюда привезти новинки – это их заслуга. Мы сделали шаг вперед.

Всегда обидно становиться вторым, но теперь нужна хорошая гонка после хорошей квалификации.

Сессия прошла гладко, никаких проблем. Необходимо так же провести гонку. Наверное, в субботу будет дождь, но все равно придется атаковать, иначе мы окажемся позади. Такие уик-энды [со спринтами] трудные – времени мало, всего один час [практики], но условия одинаковы для всех», – сообщил .

Шарль Леклер: «Не ожидали оказаться так близко от «Ред Булл» по скорости, для нас это хороший шаг вперед»

Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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