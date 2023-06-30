Шарль Леклер: «Не ожидали оказаться так близко от «Ред Булл» по скорости, для нас это хороший шаг вперед»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , отметив, что он остался доволен вторым местом и скоростью машины.

«Приятно наконец-то провести чистую квалификацию и вернуться на первый ряд стартовой решетки. В последних гонках ощущения за рулем болида немного улучшились, сегодня же в первом и втором сегменте нужно было собрать круг, чтобы потом показать максимум в третьем сегменте.

Мне удалось все сделать правильно и проехать последний круг в третьем сегменте так, как я и хотел – и мы оказались очень близко к Максу. Да, сегодня этого оказалось недостаточно, но в целом мы не ожидали оказаться так близко от «Ред Булл» по скорости, так что для нас это хороший шаг вперед.

В Монреале наш гоночный темп смотрелся неплохо. Нам нужно сосредоточиться на стабильности – так что в воскресенье увидим, сможем ли мы развить такой же темп, как в Монреале. «Ред Булл» в гоночном темпе сейчас быстрее, так что будет непросто, но если нам удастся добавить им трудностей, у нас все получится», – рассказал Леклер.

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