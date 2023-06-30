Макс Ферстаппен о списании времен в квалификации: «Все сводилось к вопросу выживания. Это слегка убивает веселье»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации Гран-при Австрии, где взял поул.

«Тут довольно сложно из-за границ трассы. Мы [выходим за ее пределы] неспециально, но на таких скоростях и с высокоскоростными поворотами очень сложно оценивать, где белые линии.

Вы сегодня могли увидеть, как у многих сегодня списали время. Все сводилось к вопросу выживания – даже в третьем сегменте вы хотите проехать хотя бы первый быстрый круг. Это слегка убивает веселье.

Но [у меня] все равно был довольно хороший круг. Так что я очень счастлив оказаться на поуле. Мы знаем, что это уик-энд с совершенно иным форматом. Завтра будет другой день, но по крайней мере болид быстр – а это самое важное», – сказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл 4-й поул подряд, Перес 4-й раз подряд не прошел в 3-й сегмент

4 комментария

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Alex Sin
Чехарда с белыми линиями это, что то запредельно глупое. Зачем нужно это правило, ведь все в одинаковых условиях. Не хотите что бы пилоты выезжали за белые линии, насыпьте гравия. Чувствую в воскресенья штрафов не оберешься.
+3
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+3
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Рнпрл Аари
Поставить отбойники и всякое желание вылетать на грани пропадёт. Хотя с линиями квалификация иногда интереснее выходит в плане итоговых результатов
+1
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+1
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Рнпрл Аари
Ответ Alex Sin
Чехарда с белыми линиями это, что то запредельно глупое. Зачем нужно это правило, ведь все в одинаковых условиях. Не хотите что бы пилоты выезжали за белые линии, насыпьте гравия. Чувствую в воскресенья штрафов не оберешься.
"Он вылетел, я видел он вылетел" обязательно кто то из гонщиков скажет
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Alex Sin
Ответ Рнпрл Аари
"Он вылетел, я видел он вылетел" обязательно кто то из гонщиков скажет
Если будет заруба, то будут вылетать и крику тогда не оберёшься.
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