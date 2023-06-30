Макс Ферстаппен о списании времен в квалификации: «Все сводилось к вопросу выживания. Это слегка убивает веселье»

Пилот « » подвел итоги квалификации , где взял поул.

«Тут довольно сложно из-за границ трассы. Мы [выходим за ее пределы] неспециально, но на таких скоростях и с высокоскоростными поворотами очень сложно оценивать, где белые линии.

Вы сегодня могли увидеть, как у многих сегодня списали время. Все сводилось к вопросу выживания – даже в третьем сегменте вы хотите проехать хотя бы первый быстрый круг. Это слегка убивает веселье.

Но [у меня] все равно был довольно хороший круг. Так что я очень счастлив оказаться на поуле. Мы знаем, что это уик-энд с совершенно иным форматом. Завтра будет другой день, но по крайней мере болид быстр – а это самое важное», – сказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл 4-й поул подряд, Перес 4-й раз подряд не прошел в 3-й сегмент