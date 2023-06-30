Гельмут Марко: «Смотря на темп на длинной дистанции главными соперниками «Ред Булл» вновь должны стать Алонсо и Хэмилтон»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги пятничной практики перед Гран-при Австрии и поделился мнением о перспективах команды в предстоящих заездах.
«Главная задача – прогреть шины до оптимальной температуры. Мы выбрали вариант с тремя подготовительными кругами и это сработало. Не думаю, что в квалификации температура будет заметно выше, чем в первой практике, и для нас этого хорошо.
В данный момент наибольшее беспокойство, или точнее наибольшее внимание, приковывает работа над темпом на длинной дистанции. Потому что именно в этих условиях нам нужно научиться лучше прогревать шины.
С точки зрения квалификации, если учитывать разницу в 0,2 секунды между комплектами («медиума» и «софта»), у нас есть неплохое преимущество. Тем не менее, как я уже сказал, нам еще нужно будет продемонстрировать хороший темп в гонке.
В прошлом году, как вы видели, мы плохо работали с шинами в гонке. И мы работаем над исправлением ситуации. С точки зрения настроек болида в первой практике мы в целом сделали шаг в верном направлении. Если смотреть на темп на длинной дистанции, нашими главными конкурентами вновь должны стать Алонсо и Хэмилтон», – рассказал Марко.
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