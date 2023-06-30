Гельмут Марко: «Смотря на темп на длинной дистанции главными соперниками «Ред Булл» вновь должны стать Алонсо и Хэмилтон»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги пятничной практики перед Гран-при Австрии и поделился мнением о перспективах команды в предстоящих заездах.

«Главная задача – прогреть шины до оптимальной температуры. Мы выбрали вариант с тремя подготовительными кругами и это сработало. Не думаю, что в квалификации температура будет заметно выше, чем в первой практике, и для нас этого хорошо.

В данный момент наибольшее беспокойство, или точнее наибольшее внимание, приковывает работа над темпом на длинной дистанции. Потому что именно в этих условиях нам нужно научиться лучше прогревать шины.

С точки зрения квалификации, если учитывать разницу в 0,2 секунды между комплектами («медиума» и «софта»), у нас есть неплохое преимущество. Тем не менее, как я уже сказал, нам еще нужно будет продемонстрировать хороший темп в гонке.

В прошлом году, как вы видели, мы плохо работали с шинами в гонке. И мы работаем над исправлением ситуации. С точки зрения настроек болида в первой практике мы в целом сделали шаг в верном направлении. Если смотреть на темп на длинной дистанции, нашими главными конкурентами вновь должны стать Алонсо и Хэмилтон», – рассказал Марко.

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Хочу уже увидеть наконец победу Фернандо Алонсо!!! 🙏🙏🙏
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