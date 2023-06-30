Ланс Стролл: «Алонсо чуточку быстрее меня даже в мои лучшие дни»

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Ланс Стролл признал высочайший уровень напарника по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» набрал 117 очков в 2023 году, Стролл – 37. Ланс согласился, что партнер быстрее, однако напомнил о пропуске предсезонных тестов из-за травмы.

«На мой взгляд, мы сильно начали сезон с учетом обстоятельств, в Бахрейне и потом в Джидде, а после Баку наступил трудный период. Но я знаю, почему.

Гонка в Майами получилась тяжелой, потому что мы не поставили второй комплект шин в первом сегменте квалификации. В Монако были повреждения во втором сегменте, а в Барселоне мы вновь оказались конкурентоспособными. А потом в Канаде возникли трудности во втором сегменте. Так что были причины.

Если говорить о чистом темпе, он справляется лучше меня. Он быстрее и пилотирует невероятно здорово. Не думаю, что я вместе с командой извлекал максимум. Безусловно, предстоит работа, нужны улучшения. Фернандо демонстрировал очень, очень высокий уровень, и мне точно нужно потрудиться над некоторыми вещами и прибавить.

Дело в деталях и обстоятельствах. К примеру, в Майами мы пытались выйти из первого сегмента на одном комплекте, и он прошел с запасом в десятую, а мне не хватило десятой. В итоге я остался 17-м, а он пробился в третий сегмент. В Монако то же самое: у нас было повреждение днища, а на такой трассе ты не можешь отыграться, если стартуешь 12-м или 13-м. В Канаде сессия вышла тяжелой.

Если посмотреть на другие уик-энды, дело в маленьких деталях, над которыми нужно поработать. Но он все равно быстрее, безусловно. Если вещи, которые ты хочешь получить от болида, и я пропустил невероятное количество тестового времени, это всегда влияет.

Однако, если честно, Фернандо выступает на очень, очень высоком уровне. Даже когда у меня одни из лучших дней, очень хорошие дни, он чуточку быстрее – он всегда демонстрирует по-настоящему высокий уровень», – сообщил Ланс перед Гран-при Австрии.

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6 комментариев

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Brigande
Кстати это очень редкое явление когда действующий пилот признает , что напарник быстрее . За это Строллу респект. Послушаешь Переса , так у него все время , то шины , то жопа , то еще что-то , все что угодно , только не то что он хуже Макса . Есть еще тип гонщиков которые только после окончания карьеры рассказывают о том что были хуже .
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